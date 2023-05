Benzema può lasciare Real Madrid, ricca offerta dall’Arabia Saudita

(Adnkronos) – E' sempre più incerto il futuro al Real Madrid di Karim Benzema. Dall'Arabia Saudita è arrivata una ricca offerta all'attaccante francese, che starebbe pensando di salutare i Blancos dopo il match di domenica 4 giugno contro l'Athletic Bilbao. L'occasione di una partita in casa al Santiago Bernabeu sarebbe propizia per un addio in grande stile con il suo pubblico. In Arabia sperano già di definire l'affare nella giornata di giovedì 1° giugno. Benzema, in scadenza di contratto a giugno come tanti suoi compagni di squadra, potrebbe vacillare di fronte all'offerta record arrivata e saluterebbe il Real dopo 353 gol in 547 presenze, 25 trofei (tra cui 5 Champions League) e un Pallone d'Oro vinto lo scorso anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata