(Adnkronos) – Benzina e gasolio, oggi prezzi ancora in calo alla pompa. Nonostante il forte rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, con il gasolio di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, scendono infatti i prezzi dei carburanti. Medie nazionali dei prezzi self service in lieve calo per la prima volta da metà luglio – con la benzina sempre sopra i 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,008, pompe bianche 1,993), diesel self service a 1,940 euro/litro (-2, compagnie 1,945, pompe bianche 1,929). Benzina servito a 2,139 euro/litro (invariato, compagnie 2,181, pompe bianche 2,053), diesel servito a 2,076 euro/litro (invariato, compagnie 2,119, pompe bianche 1,990). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,702), metano servito a 1,393 euro/kg (-2, compagnie 1,397, pompe bianche 1,390), Gnl 1,262 euro/kg (-2, compagnie 1,261 euro/kg, pompe bianche 1,264 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,079 euro/litro (servito 2,322), gasolio self service 2,023 euro/litro (servito 2,276), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata