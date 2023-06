Benzina, oggi prezzi ancora in salita

(Adnkronos) – Proseguono oggi i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di carburanti e benzina e salgono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil si registra rialzo di due centesimi al litro su benzina e gasolio. Ed ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,845 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,851, pompe bianche 1,831), diesel a 1,682 euro/litro (+2, compagnie 1,690, pompe bianche 1,665). Benzina servito a 1,980 euro/litro (+2, compagnie 2,025, pompe bianche 1,892), diesel a 1,821 euro/litro (+2, compagnie 1,868, pompe bianche 1,728). Gpl servito a 0,725 euro/litro (invariato, compagnie 0,737, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,452 euro/kg (+2, compagnie 1,459, pompe bianche 1,447), Gnl 1,247 euro/kg (invariato, compagnie 1,255 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,912 euro/litro (servito 2,166), gasolio self service 1,766 euro/litro (servito 2,030), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,550 euro/kg, Gnl 1,182 euro/kg. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

