Benzina, questo trucco ti apre un mondo: è sufficiente sfruttare la scienza | Con gli stessi soldi metti più litri

Così spenderai meno per il pieno di benzina dell’auto: è tutto vero

Uno dei problemi relativi alle finanze domestiche, oggi come oggi, è quello del pieno dell’auto. I carburanti, infatti, hanno prezzi decisamente alti e questo costante rialzo sembra non arrestarsi mai, causando problemi non di poco conto alle tasche delle famiglie italiane.

A rialzarsi non sono solo i costi della benzina in sé e per sé ma anche quelli degli altri carburanti come, ad esempio, quello del diesel, del metano o del GPL, sebbene in misura minore per quanto riguarda questi ultimi carburanti.

A peggiorare la situazione sono stati i conflitti tra Russia e Ucraina e anche tra Israele e Palestina, che hanno alzato i prezzi non solo della benzina ma anche della spesa di tutti i giorni, altra batosta per le tasche degli italiani. Oggi, però, abbiamo un consiglio per chiunque voglia risparmiare sul pieno di benzina: ecco cosa devi fare.

Così farai più benzina, spendendo la stessa cifra

Quando ci appresta a fare benzina, ormai si è psicologicamente pronti a spendere qualsiasi cifra. I rincari, infatti, hanno determinato un forte aumento dei prezzi ma, dall’altro lato, di questi beni non se ne può fare a meno, quindi se si vuole continuare ad usare la macchina è obbligatorio sottoporsi a questi prezzi e fare il pieno. Ci sono però dei trucchi utili a favorire un po’ di risparmio, anche quando si fa il pieno! Uno di questi lo suggerisce Marco Critelli su Instagram, uno speaker radiofonico molto seguito per la sua simpatia e per i consigli che dà per la vita di tutti i giorni.

Un trucco molto utile per risparmiare sulla benzina è quello di apprestarsi a fare il pieno alle prime ore del giorno, prima è e meglio è. In queste ore, facendo più fresco, la temperatura al suolo è più bassa e quindi questo ha conseguenze sulla densità della benzina: a parità di importo speso, si inseriranno in auto più litri di carburante.

L’unica eccezione

Fanno eccezione a questo vantaggiosa scoperta tutti quei distributori nei quali la temperatura della benzina è sottoposta a controllo: in questi casi, qualsiasi siano i gradi presenti nell’aria non avranno alcuna influenza sulla densità del liquido, quindi sulla spesa sostenuta dal consumatore.

Un altro consiglio utile per risparmiare, infine, è quello di verificare i prezzi della benzina al litro dei vari distributori mediante le app e i siti dedicati, così da avviarsi verso quello più economico: in questo modo, non si avranno sorprese.