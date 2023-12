Beppe Grillo, dimissioni in stand by: deve sottoporsi a terapia

(Adnkronos) – Beppe Grillo resta in ospedale. Per l'attore comico e fondatore del Movimento 5 Stelle proseguirà ancora oggi il ricovero nel nosocomio di Cecina (Livorno) dove è arrivato domenica dopo un malore. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, Grillo dopo gli accertamenti, che hanno escluso problemi seri, è stato sottoposto a una terapia e questo non permette ancora il suo ritorno a casa. Grillo, proprietario di una villa a Marina di Bibbona sulla costa sud di Livorno, si sarebbe recato al pronto soccorso per alcuni accertamenti dopo un malessere. I medici lo hanno subito trattenuto in osservazione in attesa dei risultati di una serie di analisi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

