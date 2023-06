Berlusconi, cancellato murales del Cav a Milano

(Adnkronos) –

E' stato rimosso il murales 'Silvio Berlusconi, self-made man', realizzato appena due giorni fa dallo street artist aleXandro Palombo in via Volturno a Milano (Video), davanti al civico 34, lo stabile dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Lo comunica in una nota lo stesso artista.

L'opera ritraeva il Cavaliere a figura intera con abito blu in una mano un secchiello con della colla e la scritta 'self-made man', nell’altra un pennello intriso di colla usata per affiggere una targa toponomastica con la nuova indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023'. "Ieri mattina – ricorda Palombo – il murale era stato vandalizzato da ignoti con scritte offensive e ingiuriose, ma è stato prontamente protetto e ripulito dai residenti del quartiere, questa mattina l'opera è stata del tutto cancellata con della vernice grigia, ma sul muro è ancora visibile l'ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione degli addetti al decoro urbano". —[email protected] (Web Info)

