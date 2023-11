Berlusconi come Mazzini e Manzoni, Dell’Utri: “Anche loro criticati”

(Adnkronos) – "Cosa volete dire, che domande sono?" Silvio Berlusconi "è stato criticato, anche Cavour è stato criticato, anche Mazzini, anche Manzoni, che senso ha? Non mi sembrano discorsi, è stato criticato non vuol dire nulla". L'ex senatore Marcello Dell'Utri, a margine della cerimonia di iscrizione al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano del nome di Silvio Berlusconi, replica ai giornalisti che gli chiedono un commento sull'ex presidente del Consiglio, figura amata e criticata. “Uno nella vita ha cose buone, cose meno buone – dice Dell'Utri -. La vita è una sola, quindi bellezza, ombre, luci ma la bellezza rimane. Oggi è un giorno speciale, lasciamo stare discorsi un po' peregrini, io non li guardo più i giornali". Poi, a chi gli domanda se ritiene ci sia una spaccatura tra la famiglia Berlusconi e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Dell'Utri risponde: "Non mi fate queste domande, andate a chiedere ad altri. Io ormai sono un po’ fuori da tutto". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata