Berlusconi, dai metal detector ai tiratori scelti: la sicurezza in piazza Duomo

(Adnkronos) – Una porzione di piazza Duomo chiusa, il resto dell’area accessibile solo dopo controlli ai varchi con metal detector, sui tetti tiratori scelti e in strada tantissime divise di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, esercito, polizia locale, 118 e protezione civile: è un dispositivo di sicurezza massiccio quello predisposto per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Nella cattedrale saranno circa 2.000 le personalità attese: tutto l’arco costituzionale, a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il governo al completo, oltre a leader politici, ex ministri dei governi Berlusconi, ex presidenti del Consiglio e sindaci azzurri. E poi delegazioni dall’estero, con ambasciatori, consoli, ministri degli Esteri e capi di stato e di governo, tra cui il premier ungherese Viktor Orban, il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed. Nella piazza, ad accesso libero ma contingentato, saranno meno di 10.000 le persone che avranno la possibilità di seguire le esequie dai due maxischermi allestiti. Più avanti è stata lasciata libera un’ampia porzione antistante al sagrato, dove la salma di Silvio Berlusconi sosterà qualche minuto prima di essere trasportata alle 14.50 circa all’interno della cattedrale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

