Berlusconi, Dell’Utri in lacrime: “E’ morto un fratello”

(Adnkronos) – "Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole". Lo dice all'Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi, deceduto oggi all'età di 86 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

