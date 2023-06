Berlusconi, Santoro rivela: “Mi chiamò prima dell’ultimo ricovero”

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi "mi ha chiamato prima dell'ultimo ricovero, che è stato fatale". Lo rivela Michele Santoro, ospite di Otto e mezzo su La7, nel giorno della morte del Cavaliere. "Ha cominciato a parlare al telefono, ho tenuto questa chiamata di 40 minuti per me – ha affermato – Ha parlato prevalentemente della guerra, dell'orrore della guerra e dei danni che la guerra stava facendo all'Europa. Ha parlato dell'inadeguatezza complessiva dei politici italiani, di destra e di sinistra, a fronteggiare questa situazione con assoluta lucidità". "La tristezza non è solo del popolo berlusconiani, la sento anche io, che pure l'ho sempre contrastato", ha detto ancora Santoro. Il pensiero va inevitabilmente al duello televisivo che, nel 2013, andò in scena nella trasmissione Servizio Pubblico condotta da Santoro: Berlusconi e Marco Travaglio uno contro l'altro, con il celeberrimo gesto con cui il leader di Forza Italia spolverò la sedia lasciata libera dal giornalista (Video). "Quella trasmissione era un po' come Italia-Germania… Berlusconi era molto teso, molto preoccupato. Io sono un uomo di spettacolo, come lo era lui. Ero preoccupato per l'andamento della serata, ho fatto un inizio stuzzicante e allegro per tirarlo su. Poi è venuto fuori da protagonista, si è preso la scena, ha perso tutti i voti che ha perso… Ma nessuno ha voluto fare un conteggio serio di quella stagione… In una pausa della trasmissione, mi prese per un braccio: 'Michele, ma come ci stiamo divertendo?' Questo dice molto sul personaggio", ha detto Santoro.

