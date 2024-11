Berlusconi, scusami ma lui viene da noi | La Carlucci mette il dito nella piaga e ‘ruba’ il ballerino da Mediaset: sabato sera a senso unico

Terremoto in corso a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci è stata costretta a strappare a Mediaset un ballerino di altissimo livello

Un colpo di scena a cui nessuno avrebbe mai pensato e che scuote tutti i protagonisti di ‘Ballando con le Stelle‘. Una sorpresa che però non ha trovato impreparata la solita brillantissima e determinata Milly Carlucci. L’ideatrice e conduttrice del dancing show ha infatti rimediato in fretta a un clamoroso imprevisto.

La presentatrice di Sulmona è riuscita finora a mantenere la promessa fatta a a suo tempo ai vertici della RAI: “La nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ tornerà a fare i grandi ascolti a cui eravamo abituati“.

Detto, fatto: il noto dancing show è tornato sugli stessi livelli delle precedenti stagioni con somma soddisfazione della dirigenza di Viale Mazzini. Qualche giorno fa però si è consumato uno strappo clamoroso che ha portato alla rottura definitiva con un celebre ballerino.

Com’è ormai di dominio pubblico, il maestro di ballo Angelo Madonia si è ritirato dalla competizione a causa di profondi e insanabili dissapori con l’intero gruppo di lavoro dello show del sabato sera di Rai Uno.

Milly Carlucci, colpo a effetto dell’ultim’ora: Mediaset è spiazzata

Madonia ha gareggiato in coppia con Federica Pellegrini ed ora la partecipazione dell’ex fuoriclasse del nuoto italiano è legata all’arrivo di un nuovo ballerino. Ma proprio a tal proposito ogni dubbio legato alla presenza della campionessa veneta è stato spazzato via in un attimo.

Milly Carlucci, quanto mai decisa a far sì che lo show prosegua senza dubbi e incertezze ha annunciato a tempo di record l’arrivo di un nuovo maestro di ballo. In realtà si tratta di un gradito ritorno, strappato quasi con forza alla concorrenza.

Milly Carlucci batte Pier Silvio Berlusconi? L’annuncio è esplicito

Il ‘nuovo’ ballerino di Ballando sarà infatti Samuel Peron che prenderà il posto di Madonia a partire dalla prossima puntata. Ricordiamo che Peron qualche mese fa ha preso parte a ‘L’Isola dei Famosi’, il reality in onda sulle reti Mediaset in cui si è piazzato al secondo posto.

Ad ufficializzare il clamoroso ritorno è il comunicato emesso dalla produzione di Ballando: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione”.