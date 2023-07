Bianca Berlinguer lascia la Rai, Cartabianca non sarà sostituito

(Adnkronos) – Dopo l'addio con dimissioni di Bianca Berlinguer e contrariamente alle voci circolate tra ieri e oggi, venerdì nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione non verrà presentato alcun prodotto in sostituzione di 'Cartabianca', perché – apprende l'Adnkronos – l'azienda ha intenzione di prendersi il tempo tecnico necessario ad un'indagine di marketing per individuare il tipo di programma e quindi la conduzione. La notizia delle dimissioni di Berlinguer è stata diffusa ieri dall'azienda stessa, spiegando che la giornalista "ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Cartabianca". In corso, si spiegava ancora, "le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto". Per quanto riguarda la trasmissione "al momento, non è presente in palinsesto", aveva affermarto l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio in attesa "di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico". "Per noi – aveva proseguito Sergio – Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3". Poi l'annuncio delle dimissioni. —[email protected] (Web Info)

