Bianca Berlinguer, tutti gli sforzi sono stati inutili: ‘Abbiamo fatto il possibile’ | Finisce nel peggiore dei modi

Bianca Berlinguer è ripartita alla grande con il suo talk show politico ‘È sempre Cartabianca’. Tanta carne al fuoco, esplodono le polemiche

Dopo una vita trascorsa davanti alle telecamere della RAI, con la quale esisteva un rapporto che tutti consideravano indissolubile, Bianca Berlinguer ha cambiato decisamente strada accettando la proposta di Pier Silvio Berlusconi di trasferirsi sulle reti Mediaset.

L’offerta del presidente del Biscione ha convinto la celebre giornalista a lasciare la TV di Stato dopo quasi quarant’anni di ininterrotta collaborazione. E così il suo ultimo talk show di politica e di informazione, “È sempre Cartabianca“, ha abbandonato Rai Tre per riprendere vita sulle frequenze di Rete4.

L’avvio della seconda stagione della Berlinguer a Mediaset era stato più che promettente, ma proprio qualche ora fa si è consumato un primo, significativo strappo. Un problema di cui la figlia dell’ex segretario del Partito Comunista Italiano avrebbe fatto volentieri a meno.

“È sempre Cartabianca” avrebbe dovuto realizzare un’intervista in esclusiva al personaggio più discusso del momento, la donna che sta facendo, o che ha fatto, tremare i palazzi del potere e soprattutto il Governo presieduto da Giorgia Meloni.

Bianca Berlinguer, scoppia l’ennesimo caso politico: non ci si capisce più niente

Era stata preannunciata la presenza all’interno del programma dell’ormai celeberrima Maria Rosaria Boccia, la cui vicenda ha portato alle dimissioni (o siluramento, dipende dai punti di vista) dell’ormai ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

La Boccia però all’ultimo istante si sarebbe tirata indietro, rifiutandosi di concedere l’intervista per chiarire tutti i punti più oscuri di questo intrigo giallorosa. A fornire una spiegazione dell’accaduto è stata proprio Bianca Berlinguer.

Bianca Berlinguer, non c’è stato niente da fare: alla fine è saltato tutto

“Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me a fare un’intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza“.

Dunque, aveva voluto compiere un passo in più concedendosi alle domande dei presenti nello studio televisivo. Ma alla fine a quanto pare ha cambiato idea: “Dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva tornare la prossima settimana“. Tornerà? Il mistero si fa sempre più fitto…