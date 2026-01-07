Biancocelesti senza idee, ultima di Guendouzi amara: Lazio 2-2 Fiorentina

Una Lazio senza Castellanos e all’ultima partita di Guendouzi all’Olimpico, attendeva una Fiorentina piuttosto provata da una prima metà di stagione che l’ha vista vincere una sola partita. Mister Sarri, che ha dovuto fare i conti con le assenze di Noslin e Marusic (espulsi contro il Napoli), ha schierato la migliore formazione possibile nel tentativo di strappare i 3 punti a una Viola con poche idee.

Primo Tempo

Allo Stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Fiorentina prende subito una piega nervosa, con le due squadre che entrano in campo con grande intensità e senza alcuna fase di studio. I biancocelesti di Maurizio Sarri provano a prendere in mano il pallino del gioco, mentre la formazione viola risponde con aggressività e pressione alta.

Il primo vero snodo del match arriva attorno al 19'. Su un'azione sviluppata in area, Mario Gila va giù dopo un contatto che scatena le proteste furibonde della Lazio. I giocatori circondano Simone Sozza, convinti che ci siano gli estremi per il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia inizialmente correre. Pochi istanti dopo, però, il direttore di gara, dopo revisione della sala VAR, conferma la decisione. Attimi di grande tensione all'Olimpico, con lo stadio in attesa del verdetto. La revisione, però, spegne l'entusiasmo biancoceleste: il rigore viene annullato e il gioco riprende tra i fischi del pubblico.

La partita, a quel punto, si incattivisce. Nel giro di pochi minuti Simone Sozza è costretto a estrarre una raffica di cartellini: al 20’ viene ammonito Marin Pongracic per un intervento troppo irruento, subito seguito dal giallo a Robin Gosens, colpevole di un contrasto duro e fuori tempo. Il clima resta teso e spezzettato, con continui falli che interrompono il ritmo.

La Lazio prova a riordinare le idee, ma al 26’ arriva un altro intoppo: Matteo Cancellieri interviene in ritardo su un avversario e finisce sul taccuino dell’arbitro, ammonito senza discussioni. Come se non bastasse, al 30’ Sarri è costretto a rivedere i suoi piani: Toma Basic alza bandiera bianca per un problema fisico che appare serio. Al suo posto entra Matias Vecino, chiamato a dare equilibrio e sostanza alla mediana.

Il finale di frazione scorre senza ulteriori grandi occasioni, ma con una costante sensazione di nervosismo e tensione latente, figlia soprattutto dell’episodio del rigore cancellato. Dopo quattro minuti di recupero, al 49’, Simone Sozza porta il fischietto alla bocca e manda le squadre negli spogliatoi. Un primo tempo spezzato, polemico e combattuto, in cui il VAR e gli infortuni hanno inciso più del gioco espresso sul campo.

Secondo Tempo

La ripresa si apre con la Lazio determinata a dare continuità a quanto costruito nel primo tempo. I biancocelesti rientrano in campo con un baricentro alto e al 52’ trovano il vantaggio: azione corale ben sviluppata, pallone che arriva a Danilo Cataldi, il quale controlla e calcia rasoterra verso destra, battendo David De Gea. L’Olimpico esplode, ma la gioia viene subito congelata: Simone Sozza ferma tutto e viene richiamato dal VAR per un possibile fuorigioco in fase di costruzione. Dopo una lunga attesa, al 54’ arriva il verdetto definitivo: gol convalidato, 1-0 Lazio.

La reazione della Fiorentina non tarda. I viola alzano il ritmo e al 56’ trovano il pareggio: cross morbido di Nicolo Fagioli, inserimento perfetto di Robin Gosens, controllo rapido e conclusione bassa che supera Ivan Provedel. È 1-1 e la partita torna completamente in equilibrio. Subito dopo, Fabiano Parisi viene ammonito per proteste, segnale di una gara che si sta caricando di tensione.

La sfida diventa sempre più nervosa e spezzettata. Paolo Vanoli prova a cambiare l'inerzia inserendo Manor Solomonper Cher Ndour, poi Moise Kean prende il posto di Roberto Piccoli, mentre Luca Ranieri subentra a Robin Gosens. Anche Maurizio Sarri è costretto a intervenire: Manuel Lazzari alza bandiera bianca per infortunio e lascia spazio a Elseid Hysaj, mentre Pedro entra al posto di Gustav Isaksen per aumentare il peso offensivo.

Il finale è incandescente. All'85' Albert Gudmundsson cade in area dopo un contatto: inizialmente Sozza lascia correre, ma pochi secondi dopo viene richiamato al monitor. Il VAR ribalta la decisione e all'88' assegna il rigore alla Fiorentina. Sul dischetto va lo stesso Gudmundsson, che spiazza Provedel e firma l'1-2, gelando lo stadio.

La Lazio però non molla. Nei minuti di recupero, al 94’, Pietro Comuzzo trattiene vistosamente un avversario in area: questa volta Sozza non ha dubbi e indica subito il dischetto. Al 95’ si presenta Pedro, che con freddezza assoluta interrompe la rincorsa, attende il movimento di De Gea e lo batte con un rasoterra chirurgico all’angolino sinistro. È 2-2, esplode l’Olimpico.

Nel recupero infinito arrivano altri cartellini: ammonito Hans Nicolussi Caviglia al 98’, poi il fischio finale di Simone Sozza mette fine alla gara. Una partita folle, ribaltata più volte, segnata dai rigori, dal VAR e da un finale al cardiopalma che consegna un pareggio amaro per la Fiorentina e prezioso, per come maturato, per la Lazio.

Pagelle

Provedel – 6,5

Lazzari – 6,5

Gila – 6,5

Romagnoli – 6

Pellegrini – 5,5

Guendouzi – 6

Cataldi – 7

Basic – 6

Isaksen – 5,5

Cancellieri – 5,5

Zaccagni – 6

Subentrati

Vecino – 4,5

Pedro – 6,5

Hysaj – s.v.