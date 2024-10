Bicchieri e piatti trasparenti con la lavastoviglie: ecco cosa hai sempre sbagliato | Devi farlo prima di accenderla

Puoi ottenere bicchieri e piatti trasparenti con questo semplice gesto prima di accendere la lavastoviglie.

Tra gli elettrodomestici più usati dagli italiani e non solo, vi è sicuramente la lavastoviglie. Oggi sembra quasi impossibile farne a meno infatti permette di lavare piatti e bicchieri in modo veloce ed efficiente. Questa funzione diviene fondamentale soprattutto quando si vive in una famiglia numerosa o si abbiano tanti commensali a tavola.

Tuttavia, capita spesso che bicchieri e stoviglie di vetro appaiano opache dopo il lavaggio. Ciò non significa che siano sporche, ma risulta poco piacevole mettere a tavola oggetti non brillanti o con le tracce visibili del passaggio di acqua sulla loro superficie.

La causa di questa opacità risiede nel calcare, ovvero una sostanza presente nell’acqua del lavaggio che si deposita sulle superfici lasciando antiestetici aloni che, se non opportunamente trattati, possono diventare addirittura indelebili.

Per far si che queste “imperfezioni” si presentino ogni volta, è possibile adottare degli accorgimenti per essere per essere certi di tirar fuori dal carrello della lavastoviglie stoviglie lucide e brillanti, priva di aloni. Scopriamo nei prossimi paragrafi quali sono.

Usa questo semplice trucco e di addio agli aloni sui bicchieri

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli aloni che si vedono molte volte sui bicchieri sono dovuti alla presenza di calcare nell’acqua. Quest’ultima, con la quale vengono lavate le stoviglie che, asciugandosi all’aria sulle superfici, provoca questo antiestetico “deposito”.

La prima soluzione ideale sarebbe quella di asciugare immediatamente piatti e bicchieri appena lavati con un canovaccio pulito, in modo da evitare che le goccioline d’acqua possano asciugarsi lasciando la traccia di calcare. Qualora si abbia poco tempo a disposizione o non si abbia voglia di dedicarsi a questa attività, si può inserire un panno di microfibra asciutto all’interno della lavatrice alla fine del lavaggio. Basterà poi lasciarlo lì per una ventina di minuti. Il panno assorbirà l’umidità presente nell’ambiente interno alla lavastoviglie in pochissimo tempo e impedirà alle goccioline di acqua di depositarsi sulle superfici pulite, lasciando gli aloni di calcare.

Un altro accorgimento da adottare

Un altro piccolo suggerimento da mettere in pratica per evitare che il calcare macchi i nostri bicchieri puliti, è quello di aggiungere una sostanza “brillantante” al lavaggio delle stoviglie. Invece di utilizzare i soliti e tradizionali prodotti chimici che si trovano in commercio e che sono molto inquinanti, l’acido citrico in scaglie, è una valida alternativa che può essere acquistato online o nei negozi di articoli per la casa.

Esso possiede un forte potere anticalcare e, diversamente dall’aceto (spesso consigliato a questo scopo), non inquina né danneggia le specie animali acquatiche. Al contrario le molecole dell’acido acetico, contenuto nell’aceto, non si dissociano a contatto con l’acqua e mantengono inalterate le loro proprietà corrosive, irritanti e infiammatorie, rappresentando una minaccia per gli ecosistemi acquatici.