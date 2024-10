Bicchieri lucidi e senza aloni, li lavi a mano e risparmi anche | Altro che lavastoviglie: questo trucco ti cambia la vita

Finalmente è arrivata una bella notizia: ora puoi dire addio per sempre a fatica e olio di gomito e avere bicchieri lucidi e senza aloni.

Bicchieri lucidi e senza aloni, il trucco che cambia la vita in cucina

Avere bicchieri lucidi e senza aloni è un sogno di tanti, perché portare in tavola stoviglie che sembrano appena comprate è un piccolo piacere quotidiano. Tuttavia i bicchieri, con il trascorrere del tempo, diventano sempre più opachi e perdono quella lucentezza di quando sono stati acquistati. La causa è l’azione corrosiva del calcare contenuto nell’acqua.

Se vuoi bicchieri lucidi e senza saloni però non devi strofinare fino allo sfinimento e nemmeno affidarti solo alla lavastoviglie. Nonostante l’utilizzo del brillante infatti, è possibile che i bicchieri dopo il lavaggio in lavastoviglie continuino a presentare aloni. Questo però non significa che tu debba rinunciare ad avere bicchieri perfettamente trasparenti e puliti. Puoi ottenere questo risultato seguendo uno dei semplici ed economici metodi fai da te. Vediamo quali sono i più efficaci.

Come fare a renderli splendenti e trasparenti

Questi tre metodi cambieranno la tua vita in cucina, scegli quello che preferisci: funzionano tutti!

Uno dei rimedi più gettonati è quello che si basa sull’utilizzo di un ingrediente che tutti abbiamo in cucina, ovvero l ‘aceto di vino bianco. Grazie alla sua proprietà detergente, basterà versare dell’aceto bianco in un contenitore all’interno del quale poi intingere un panno pulito. A questo punto, una volta passato il panno all’interno e all’estero del bicchiere, questo risulterà perfettamente splendente. Basterà puoi sciacquarlo sotto l’acqua corrente e il gioco è fatto.

Un altro ingrediente comune, che si trova nelle dispense di tutte le case è il bicarbonato di sodio. Lo si può usare per disinfettare e per svolgere un'azione disincrostante. Basta ottenere una pasta mixando bicarbonato e acqua, passarla all'intero e all'esterno dei bicchieri e risciacquare.

Infine, si piò anche usare il sapone di Marsiglia unito al succo di limone e all’aceto per far sparire completamente le tracce di calcare. Se vuoi seguire questo metodo, prendi una bacinella versa al suo interno 3 litri d’acqua, qualche scaglia di sapone di Marsiglia, un bicchiere di succo di limone, un bicchiere di aceto bianco. Dopodiché lascia all’interno della bacinella i tuoi bicchieri per circa 12 ore. Alla fine ti basterà sciacquarli per ottenere dei bicchieri di trasparenti, come appena usciti dalla lavastoviglie!