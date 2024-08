Bicchieri opachi, la soluzione ce l’hai in dispensa | Tornano splendenti in un battibaleno

Come far tornare luminosi i bicchieri opachi: il trucchetto infallibile (ilquotidianodellazio.it / pexels)

Dimentica quei bicchieri opachi, così torneranno come nuovi

Ognuno ha i propri gusti in cucina e questo riguarda sia i piatti da portare a tavola, quindi le ricette e le preferenze, sia l’arredo vero e proprio. Sebbene oggi vada di moda lo stile industriale e sobrio, di fatto sono tantissimi gli stili tra i quali si può scegliere: rustico, shabby chic o nordico sono solo alcuni di tutti quelli disponibili.

Questo riguarda non solo l’arredo, quindi la cucina in sé e per sé con i suoi colori, materiali e grafiche tra cui scegliere, ma anche tutto ciò che è la mise en place quindi tovaglie, piatti, bicchieri e posate. Anche questi, infatti, se accostati in modo sapiente possono contribuire a dare un’immagine della casa e dello stile che si vuole portare ai propri ospiti!

Se anche tu hai nella dispensa dei bicchieri che ti piacciono tantissimo ma, purtroppo, sono opachi e non sembrano voler tornare lucidi come una volta, ecco qual è il trucchetto che non abbandonerai mai più: fidati di noi, è infallibile.

Far tornare brillanti i bicchieri di casa

I bicchieri possono opacizzarsi per diverse cause. Innanzitutto, molto fa la qualità del vetro, nonché le modalità di utilizzo e di lavaggio. La lavastoviglie, per esempio, può rovinare la lucentezza a causa di temperature troppo alte, così come per via di un’acqua troppo dura che quindi contiene calcare. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi poiché sono molti i rimedi che possono risolvere questa situazione! Il primo alleato di chi ha bicchieri opachi è il bicarbonato di sodio: scioglietene un po’ nell’acqua e lasciate i bicchieri in ammollo per una notte intera, quindi il mattino seguente sciacquateli con acqua fredda. Il risultato vi sorprenderà!

Utilissima anche la combinazione di sale e aceto bianco: riempite i bicchieri di queste due sostanze, mischiate e lasciate agire anche in questo caso per una notte. A questo punto, lavateli con acqua fredda e ammirate tutta la loro lucentezza.

Gli ultimi due consigli

Un altro alleato contro l’opacità dei bicchieri è il sapone di Marsiglia: basterà scioglierne qualche scaglia all’interno di una bacinella di acqua tiepida, quindi immergervi i bicchieri per almeno un’ora e risciacquarli per vedere tornare tutto brillare.

Infine il limone, che in cucina serve sempre: create una miscela di aceto e acqua immergendo i bicchieri con del succo di limone all’interno e poi risciacquateli. Vi chiederanno tutti il segreto di bicchieri così brillanti.