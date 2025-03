Bicinrosa 2025: la pedalata della prevenzione contro il tumore al seno

La prevenzione viaggia su due ruote e attraversa le strade di Roma. Domenica 6 aprile 2025 torna “Bicinrosa”, l’evento che coniuga sport, solidarietà e salute, promosso dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, diretta dal professor Vittorio Altomare. Giunta all’ottava edizione, questa biciclettata simbolica vuole sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

L’iniziativa di quest’anno assume un valore ancora più profondo, perché dedicata alla memoria di Claudia Salvi, una delle fondatrici della manifestazione, e a tutte le donne che hanno combattuto la malattia senza purtroppo riuscire a sconfiggerla. Un tributo alla loro forza e alla necessità di continuare la battaglia per una diagnosi tempestiva e cure sempre più efficaci.

Un percorso nel cuore di Roma per diffondere consapevolezza

L’evento prenderà il via alle ore 9:30 presso lo Stadio “Nando Martellini” in via Antonina, dove sarà possibile registrarsi e ricevere i materiali per la partecipazione. Alle 11:30, ciclisti e cicliste di ogni età partiranno per un suggestivo percorso attraverso i Fori Imperiali e il Colosseo, toccando alcuni dei luoghi più iconici della capitale, prima di tornare al punto di partenza alle 12:30.

“Bicinrosa” non è una gara, ma un momento di condivisione in cui l’obiettivo non è vincere, ma diffondere un messaggio chiaro e vitale: lo screening e la prevenzione possono salvare vite. Adottare stili di vita sani e sottoporsi a controlli regolari rappresentano strumenti essenziali per ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno.

Medici, testimonial e istituzioni: tutti uniti per la prevenzione

L’evento vedrà la partecipazione attiva del personale medico e infermieristico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che sarà a disposizione per fornire informazioni utili sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Accanto a loro, rappresentanti delle istituzioni, testimonial e numerosi ospiti contribuiranno a rafforzare il messaggio dell’iniziativa.

Il professor Vittorio Altomare sottolinea l’importanza della manifestazione: “Bicinrosa è un appuntamento che dimostra come la prevenzione non debba essere solo una parola, ma un impegno concreto. Con questa pedalata vogliamo ricordare che ogni donna ha diritto a una diagnosi precoce e a cure adeguate. La sensibilizzazione è il primo passo per garantire che sempre più persone possano accedere ai percorsi di prevenzione e terapia.”

Come partecipare a Bicinrosa

“Bicinrosa” è aperta a chiunque voglia sostenere la causa e pedalare per la prevenzione. Non è necessario essere ciclisti esperti: basta avere una bicicletta e la voglia di contribuire a una causa fondamentale per la salute pubblica.

Per iscriversi all’evento e ottenere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale: Bicinrosa 2025 – Iscrizioni.

