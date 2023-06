Biden e la gaffe su Putin: “Sta perdendo guerra in Iraq” – Video

(Adnkronos) – "Putin? Sta perdendo la guerra in Iraq". Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, inciampa in geografia quando deve rispondere ad una domanda su Vladimir Putin. Biden ritiene che il presidente della Russia sia stato "assolutamente" indebolito dalla tentata ribellione di Wagner di Evgheny Prigozhin, ma nel valutare quali conseguenze questo avrà sul conflitto confonde l'Ucraina con l'Iraq. "E' difficile dirlo, sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, sta perdendo la guerra in patria ed è diventato una paria nel mondo", ha detto il presidente, confondendo il conflitto in Ucraina con quello condotto dagli Stati Uniti contro l'Iraq a partire dal 2003, rispondendo ai giornalisti prima di partire per Chicago.

"Non si tratta solo della Nato, non si tratta solo dell'Unione Europea, ma anche del Giappone", ha aggiunto riferendosi alla coalizione che sta difendendo l'Ucraina dall'invasione russa. Secondo quanto riporta The Hill, anche nel ricevimento la notte scorsa con i finanziatori democratici in Maryland, Biden ha confuso l'Iraq con l'Ucraina. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata