Biden riconosce pubblicamente per la prima volta la sua settima nipote

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha ammesso pubblicamente l'esistenza della sua settima nipotina, la piccola Navy Joan Roberts, di 4 anni. "Nostro figlio Hunter e la madre di Navy, Lunden, stanno lavorando assieme per favorire un rapporto che sia nel miglior interesse possibile della figlia, preservando il meglio possibile la sua privacy", si legge nella dichiarazione resa a People. "Questa non è una questione politica, ma una questione di famiglia. Jill e io vogliamo soltanto il meglio possibile per i nostri nipoti, Navy compresa". La dichiarazione arriva dopo che alcune settimane fa Hunter e la madre della bambina hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della piccola davanti ad un tribunale dell'Arkansas. L'intesa non prevede che la bambina abbia il cognome Biden. Le parole del presidente, giusto prima della partenza per una settimana di vacanze a Rehoboth Beach, in Delaware, arrivano dopo che Biden era stato criticato dalla stampa per aver sempre ignorato l'esistenza della nipote. Hunter, sotto processo per evasione fiscale, ha riconosciuto la piccola nel 2019 solo dopo la prova del Dna. Non è chiaro se il presidente e la moglie abbiano mai incontrato la piccola Navy. —internazionale/[email protected] (Web Info)

