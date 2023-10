Biden: “Siamo Paese più potente della storia del mondo, daremo armi sia a Israele che a Ucraina”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono in grado di sostenere sia l'Ucraina che Israele, con rifornimento militari, ha dichiarato il Presidente Joe Biden in una intervista che Cbs trasmetterà questa sera. "Siamo il Paese più potente del mondo, più potente della storia del mondo. Possiamo seguire entrambe queste crisi e continuare a mantenere la nostra difesa complessiva internazionale. Abbiamo la capacità e l'obbligo di farlo", ha sottolineato Biden. "Se non lo facciamo noi, chi altro lo farà?". "Questo fine settimana – ha scritto oggi Biden su X – ho di nuovo parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per ribadire l'incrollabile supporto americano per Israele e per fornire un aggiornamento sul nostro supporto militare e gli sforzi per proteggere i civili", ha scritto il Presidente americano Joe Biden. "E' il momento – ha sollecitato – che tutti i Paesi inequivocabilmente condannino Hamas come organizzazione terroristica che non rappresenta le aspirazioni dei palestinesi". Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha invitato il presidente americano Biden a compiere una visita di 'solidarietà' la prossima settimana in Israele. Lo rivela l'emittente Channel 12, secondo l'ufficio del premier e la Casa Bianca stanno esaminando i dettagli. L'invito sarebbe stato esteso nell'ultimo colloquio avvenuto ieri tra i due leader. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata