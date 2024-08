Bilancio finale Goletta Verde e Goletta dei Laghi, nel Lazio 62,5% prelievi in mare negativi

Oggi a Roma, Legambiente ha presentato il bilancio finale delle campagne estive Goletta Verde e Goletta dei Laghi, evidenziando la qualità delle acque di balneazione lungo la costa laziale e nei laghi della regione. Queste campagne, come ogni anno, hanno monitorato lo stato di salute dei mari e dei laghi italiani, con un’attenzione particolare alla presenza di microrganismi di origine fecale, parametro fondamentale per valutare la balneabilità delle acque.

Mare del Lazio: Criticità Elevate

I risultati per il mare del Lazio non sono incoraggianti: il 62,5% dei campioni prelevati ha mostrato criticità significative. Questa percentuale colloca il Lazio tra le regioni italiane con i peggiori risultati, molto al di sopra della media nazionale, che si attesta al 37%. Questo dato allarmante sottolinea l’urgenza di interventi mirati per migliorare la qualità delle acque marine della regione.

Laghi del Lazio: Una Situazione Più Positiva

Fortunatamente, i risultati relativi ai laghi del Lazio sono decisamente migliori. Su 25 prelievi effettuati, solo 3 hanno evidenziato criticità, segno che la qualità delle acque lacustri è generalmente buona. Questo dato è incoraggiante, soprattutto considerando l’importanza dei laghi laziali sia dal punto di vista ecologico che turistico.

Le Dichiarazioni di Legambiente Lazio

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha commentato i risultati sottolineando il ruolo fondamentale delle Golette nel monitoraggio della qualità dell’acqua: “Goletta Verde e Goletta dei Laghi hanno acceso come sempre un faro sulla qualità dell’acqua di balneazione nella nostra regione. Non vogliamo di certo consegnare patenti di balneabilità, ma affiancare amministrazioni e cittadini nel miglioramento della qualità dell’acqua.”

Scacchi ha inoltre evidenziato l’importanza di risolvere i problemi legati alla depurazione delle acque, soprattutto alla luce della crisi climatica che sta accelerando il riscaldamento delle acque e, di conseguenza, la proliferazione di microrganismi inquinanti. “È necessario adeguare ogni impianto di depurazione ai nuovi parametri fisici per tutelare i nostri mari e laghi.”

Le Attività delle Golette nel Lazio

Le campagne hanno coinvolto 10 laghi con 25 prelievi e 24 campionamenti lungo le coste del Lazio. Inoltre, la Goletta ha fatto tappa in tre porti della regione: Civitavecchia, Ostia e Gaeta, dove si sono tenuti incontri con amministratori, associazioni e cittadini per discutere di temi cruciali come l’energia eolica off-shore, la lotta contro le ecomafie, l’agricoltura sostenibile, la gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree protette.

Il bilancio finale delle Golette nel Lazio dipinge un quadro contrastante: mentre i laghi mostrano una qualità delle acque generalmente buona, la situazione delle acque marine è preoccupante e richiede interventi urgenti. Legambiente, con il supporto di amministrazioni locali e cittadini, continuerà a lavorare per migliorare la qualità delle acque e promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali della regione.