Bimba di 11 mesi finisce in ospedale a Roma per assunzione droga

(Adnkronos) – Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata ieri poco dopo l'ora di pranzo al Policlinico Umberto I di Roma dove era stata accompagnata dai genitori che avevano notato uno strano stato di sonnolenza. Dalle analisi è emerso che la piccola aveva assunto sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato Sant'Ippolito hanno eseguito una perquisizione in casa della famiglia e hanno sequestrato un lieve quantitativo di droga. I genitori sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Sono in corso ulteriori accertamenti.

