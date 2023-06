Bimba scomparsa a Firenze, la madre fuori pericolo dopo aver ingerito candeggina

(Adnkronos) – La piccola Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni, dopo quattro giorni di ricerche ancora non si trova nel quartiere di Novoli (Firenze), da dove è sparita sabato scorso. Ieri la madre, Katherine, è stata ascoltata in Procura dai pubblici ministeri Giuseppe Ledda e Christine Von Borries, quest’ultima delegata dalla Direzione distrettuale antimafia. “Non denuncio, ma riportatemi a casa la bambina”, ha detto. I magistrati nel frattempo indagano per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ipotizzando che la vicenda sia collegata al racket degli affitti dei posti letto nell’immobile occupato dove vive la famiglia. Al ritorno nell’ex hotel Astor occupato, la madre ha ingerito un piccolo quantitativo di candeggina e si è sentita male: è stata portata in ospedale ma ora sta bene. Anche il marito, in carcere per furto, ha accusato un malore dopo aver bevuto detersivo domenica pomeriggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

