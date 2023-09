Bimbo di 2 anni morto a Livorno, arrestata la madre

(Adnkronos) –

E' stata arrestata oggi, venerdì 1 settembre, la madre del bimbo di due anni e mezzo, morto nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso a Livorno. La donna è accusata di omicidio premeditato. Il piccolo è deceduto a causa di diversi traumi, riportati in varie parti del corpo. Le indagini svolte dalla squadra mobile livornese, coordinata e diretta dalla locale procura della Repubblica, hanno portato alla misura cautelare della custodia in carcere per la madre, una 38enne originaria del centro America. Come fa sapere la questura di Livorno, la "versione dei fatti fornita dalla donna – per cui il bambino si sarebbe sentito male nella notte, dopo che nel pomeriggio precedente era caduto due volte da uno scivolo in un parco giochi – è stata giudicata priva di alcuna base logica e contrastante con i dati emersi dalle indagini". Gli esami medico legali hanno evidenziato gravissime lesioni riportate dal bimbo, che gli avrebbero impedito di muoversi autonomamente. Inoltre la polizia ha ricostruito numerosi spostamenti fatti dalla donna, col piccolo al seguito: il bimbo, seguendo la madre, sarebbe entrato, nel pomeriggio del 16 agosto, in un condominio in zona Borgo Cappuccini, uscendone, in braccio alla donna, dopo oltre 11 ore, probabilmente già morto. L'ipotesi degli investigatori, è che il decesso sia da attribuire a un'azione volontaria, probabilmente a una caduta dall'alto nel condominio. Ulteriori elementi potranno emergere dagli esiti degli accertamenti di polizia scientifica sui reperti, di presumibile natura biologica, sequestrati dagli investigatori all'interno del condominio. L'indagata avrebbe dovuto riportare il bambino, al termine di un periodo di vacanza trascorso con lei, al padre del piccolo, suo affidatario esclusivo, proprio il giorno in cui, invece, sarebbe stato ucciso. La donna, rintracciata nella mattinata di oggi dai poliziotti livornesi a Torino, è stata arrestata e condotta nel carcere 'Don Bosco' di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia.

© Riproduzione riservata