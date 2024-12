Bimby, questo modello ti mette in ordine anche la casa | Divertiti ai fornelli, a pulire ci pensa lui: che affarone

Con questo nuovo modello Bimby, rimarrai colpito da tutte le funzioni, una in particolare non l’avresti mai immaginata.

L’ingresso del Bimby sul mercato è stata indubbiamente una vera e propria rivoluzione in cucina. Questo robot con le sue tantissime funzioni è riuscito a trasformare anche i principianti in veri cuochi.

Questo perchè parliamo di un robot da cucina tecnologicamente molto avanzato, che permette di svolgere le funzioni di ben 12 elettrodomestici, velocizzando e semplificando il lavoro in cucina.

Attraverso il Bimby infatti, possiamo pesare, frullare, tritare, mescolare, affettare, macinare, sminuzzare, impastare, polverizzare fino a cuocere, anche a vapore, i nostri piatti.

Ma non è tutto. Un nuovo modello in particolare, oltre tutte le opzioni è in grado di stupire davvero tutti. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Il nuovo modello Bimby stupisce tutti

Come riporta, inspacnr.it, il nuovo modello di Bimby presenta delle funzionalità e un aspetto glamour davvero eccezionale. Dopo le edizioni limitate in nero lucido e sparkling, questo si presenta in versione bianca e scintillante donando così un tocco di eleganza in ogni cucina. Parliamo del nuovo Bimby TM6 che questa volta arriva non solo come robot da cucina ma come un vero e proprio oggetto d’arredo.

La superficie è stata realizzata con una tecnologia laser all’avanguardia riesce a creare un effetto ‘diamante’ e riflette la luce in modo unico e affascinante. Questo non solo rende il Bimby un elemento decorativo, ma attira l’attenzione di chiunque entri in cucina.

Bimby, il nuovo modello e la funzione che non ti aspettavi

Il Bimby TM6 Snow White offre tutte le stesse funzioni, qualità e prestazioni che hanno reso il marchio un successo globale. Tuttavia, il nuovo modello è così performante che non sporca nemmeno. Tra gli aspetti che rendono il Bimby TM6 Snow White ancora più interessante è la sua integrazione con Cookidoo, la piattaforma ufficiale di ricette. Con oltre 10.000 ricette disponibili in italiano e una community di 500.000 iscritti in Italia, Cookidoo offre infinite possibilità di esplorazione culinaria.

Gli utenti possono avere accesso a ricette, consigli e tutorial direttamente dal display del Bimby, rendendo la preparazione dei pasti non solo più semplice ma anche più divertente. Quindi, il Bimby TM6 Snow White non è solo un robot da cucina ma può essere definito come un connubio tra design, funzionalità e comunità. Il suo aspetto brillante e le sue innumerevoli capacità, sono destinate a sorprendere e a diventare un alleato insostituibile in cucina, non solo durante le festività, ma per tutto l’anno. Che tu sia un appassionato di cucina o un principiante, il nuovo Bimby ti permetterà di portare la tua esperienza culinaria ad un livello superiore.