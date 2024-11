Biscotti FLASH, con solo 2 ingredienti prepari la colazione per i tuoi figli | Dici addio ai prodotti confezionati, questi sono imbattibili

Se non vuoi far sì che mangino merendine ma hai poco tempo a disposizione, i biscotti flash sono la soluzione.

Metti alla prova questa ricetta, non resterai deluso: bastano pochissimi ingredienti e solo qualche minuto.

Una colazione e una merenda sana e genuina ti sembrano un sogno perché sei sempre di corsa? Questa ricetta ti aiuterà a preparare qualcosa di buono e completamente home made senza dover stare ore e ore ai fornelli.

I biscotti flash sono sani e light perché non contengono zucchero, né glutine e né uova. Per altro piacciono proprio a tutti, grandi e piccini: la loro dolcezza sa coccolare qualsiasi palato.

Ecco come si preparano con solo due ingredienti naturali. Così puoi dire addio ai dolciumi ricchi di conservanti, aromi artificiali e coloranti.

Biscotti flash, la soluzione genuina per una merenda e una colazione sana e nutriente

Tutti i genitori vorrebbero che i loro bambini mangiassero solo cibi sani, soprattutto da piccoli. Tutti vorrebbero dire pi spesso di no a zuccheri in eccesso e dolciumi confezionati, sempre troppo ricchi di conservanti, aromi artificiali, addensanti e ingredienti chimici. Tuttavia questo desiderio non si sposa quasi mai con il ritmo frenetico e la concitata routine quotidiana della maggior parte di noi. Per tanto la soluzione non può che essere una ricetta semplice, che non richieda di passare ore e ore in cucina.

I biscotti flash in questo caso possono davvero soddisfare la voglia di qualcosa di buono e facile da realizzare. I biscotti flash infatti sono perfetti sia a merenda che a colazione, o come fine pasto leggero e goloso. Si preparano velocemente e non contengono né uova, né zucchero né glutine. Prendi nota dei passaggi e prova a realizzare questa ricetta sana ma gustosissima.

La ricetta golosa e home made

Come si legge sul profilo Instagram di Giulio Cercato, per 10 biscotti flash occorrono 100 grammi di farina di mandorle, 60 grammi di yogurt greco e qualche goccia di cioccolato fondente. La sua ricetta è ispirata a quella suggerita dalla pagina @sara_dellatommasa.

La prima cosa da fare è unire in una ciotola capiente la farina di mandorla con lo yogurt greco e mescolare, fino a ottenere un composto omogeneo, aiutandosi con una forchetta. A questo punto bisogna far riposare l’impasto in frigo per mezzora circa. Dopo di che basta creare dei biscottini di tre cm ciascuno, modellando l’impasto con le mani. Infine basta disporli in una pirofila da forno e far cuocere in forno ventilato a 170 gradi per circa 12-15 minuti controllando la cottura: i biscotti flash dovranno essere dorati. Una volta cotti, lasciar raffreddare e gustare. La merenda sana, fatta in casa, è pronta, buon appetito!