Blanco stasera in concerto a San Siro: anticipazioni show e scaletta

(Adnkronos) – Attesa per il debutto di Blanco questa sera in concerto a San Siro. Il giovane cantautore bresciano dopo il successo all'Olimpico di Roma, lo scorso 4 luglio, si prepara a conquistare Milano con uno show che si annuncia di grande impatto. Lo spettacolo con inizio alle 21 (il consiglio per chi ha comprato il biglietto è di arrivare al Meazza con largo anticipo), sarà articolato in quattro momenti diversi. Si passerà dal rock allo stile intimo, da arrangiamenti suggestivi con orchestra e coro all'accompagnamento della band di sempre composta dall'amico e produttore Michelangelo, da Carmine Landolfi (batteria) ed Emanuele Nazzaro (basso). Totale mistero sugli ospiti che potrebbero accompagnarlo sul palco. Ma i nomi che circolano creano aspettative altissime tra i fan. I ritardatari possono ancora tentare un last minute. Benché il prato sia sold out già da giorni, resta infatti ancora qualche biglietto sia nell'anello Verde numerato (63,25 euro) sia nell'anello Rosso (55,20 euro) sia nella zona a visione limitata (40,25 euro). La scaletta non è ufficiale ma al di là di qualche possibile limatura i brani dovrebbero essere gli stessi degli ultimi live. Anima tormentataL'isola delle roseSai cosa c'èPornografia (Bianco paradiso)Finché non mi seppellisconoUn briciolo di allegriaAncora, ancora, ancoraGiuliaScusaLadro di fioriLa mia famigliaNostalgiaInnamoratoAfroditeLa canzone nostra (MACE cover)Belladonna (Adieu)Bon Ton (con Lazza)FotocopiaMezz'Ora di soleLuccioleLacrime di piomboBlu celesteBrividiParaocchiRaggi del soleNotti in biancoStellaMi fai impazzireVada come vada

