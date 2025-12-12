Blitz al Porto di Civitavecchia, sequestrati 138 chili di cocaina pura in arrivo dalla Spagna

Un nuovo, pesante intervento contro il traffico di stupefacenti è stato messo a segno nel porto di Civitavecchia, dove un’operazione congiunta ha portato al sequestro di 138 chilogrammi di cocaina purissima nascosta su un autoarticolato appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona. L’azione, sviluppata nel mese di novembre, ha visto lavorare fianco a fianco la Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, la Guardia di Finanza di Roma – Gruppo Civitavecchia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Lazio 3, confermando il ruolo centrale dello scalo laziale nei controlli antidroga sul Mediterraneo occidentale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Porto di Civitavecchia, controlli rafforzati e analisi del rischio

Il sequestro nasce da una mirata attività di sicurezza doganale avviata nello scalo portuale, basata su una approfondita analisi del rischio svolta in ambito interforze. Questo lavoro preventivo ha permesso di selezionare un autoarticolato intestato a una società slovena, appena sbarcato dalla motonave proveniente dalla Spagna, per un controllo più accurato. Fin dalle prime verifiche documentali, gli operatori hanno notato il comportamento particolarmente agitato del conducente, elemento che ha indotto a non limitarsi a un controllo di routine e a procedere con ulteriori accertamenti tecnici sul mezzo.

Porto di Civitavecchia, il controllo radiogeno e l’intervento dell’unità cinofila

Il camion è stato sottoposto a un esame radiogeno, che ha fatto emergere anomalie nel carico dichiarato. A quel punto gli operatori hanno deciso di ricorrere all'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Il fiuto del cane Jackpot si è rivelato determinante: all'interno di sei grandi sacchi industriali, formalmente contenenti plastica riciclata, sono stati individuati 120 panetti di cocaina accuratamente occultati. La sostanza sequestrata, secondo le analisi preliminari, presentava un elevato grado di purezza, indice di una filiera criminale strutturata e ben organizzata.

Porto di Civitavecchia, il valore economico e l’impatto sul mercato illegale

Gli investigatori stimano che, una volta tagliata e immessa nelle piazze di spaccio, la cocaina sequestrata avrebbe potuto generare profitti illeciti fino a circa 15 milioni di euro. Un quantitativo di questa portata, se arrivato a destinazione, avrebbe alimentato per lungo tempo il mercato illegale, con effetti diretti sulla diffusione delle droghe e sulle attività criminali collegate. Il sequestro rappresenta dunque un duro colpo per le organizzazioni dedite al narcotraffico che utilizzano le rotte marittime dalla Penisola Iberica verso i porti italiani.

Porto di Civitavecchia, arresto del corriere e provvedimenti giudiziari

Il conducente del mezzo, un cittadino bosniaco di 42 anni residente in Slovenia, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Capo Alberto Liguori, l’uomo è stato condotto presso il carcere locale, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta punta ora a ricostruire l’intera filiera del trasporto e a individuare eventuali collegamenti con reti criminali attive su scala internazionale.

Porto di Civitavecchia, cooperazione istituzionale a tutela della sicurezza

L’operazione conferma l’efficacia del coordinamento operativo fra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sinergia fra i diversi corpi consente di unire competenze investigative, capacità di controllo e strumenti tecnologici, rafforzando la vigilanza sui traffici commerciali e contrastando l’uso dei porti come canali privilegiati per l’ingresso di stupefacenti. Il porto di Civitavecchia si conferma così un presidio strategico per la sicurezza nazionale, con controlli sempre più mirati e incisivi a tutela della legalità e dell’interesse pubblico.