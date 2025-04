Roma. Blitz della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borgata Finocchio

Un’operazione chirurgica nelle vene della città

Succede sempre tutto nello stesso quadrante. Una zona ad est di Roma, dove la città smette di brillare e inizia ad arrendersi ai suoi angoli bui: Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borgata Finocchio. Quartieri diversi solo nella toponomastica, ma figli dello stesso tessuto urbano, quello delle periferie romane dove lo spaccio si mescola alla quotidianità come il rumore dei motorini oi portoni scrostati delle palazzine. L’ultimo blitz della Polizia di Stato, condotto dal VI Distretto Casilino in collaborazione con la Squadra Mobile, ha portato a cinque arresti e sei denunce per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Numeri che raccontano solo in parte la complessità di un lavoro certosino, fatto di appostamenti, pedinamenti, analisi incrociate e spesso anche intuizioni. Quelle che, stavolta, hanno portato gli agenti a dividere il territorio in aree sensibili e a coordinare simultaneamente quattro operazioni distinte.

La droga nascosta tra i contatori e l’erba alta

Non è solo il dato giudiziario a colpire, ma il modo in cui viene raccontata la geografia dello spaccio. Le sostanze stupefacenti non si trovano nei luoghi canonici. Vengono occultate tra i ciuffi d’erba, infilate in fessure ricavate tra le lamiere delle recinzioni, o stipate nei vani contatori dell’elettricità. Un lavoro di mimetizzazione che rende la droga una presenza costante e silenziosa nel paesaggio urbano. A smascherarla, in questo caso, è stata Nelly: una giovane unità cinofila, addestrata per fiutare l’odore chimico della polvere bianca.

L’operazione ha confermato quanto siano ormai sofisticati – e insieme rudimentali – i metodi di occultamento. In via Pietro Fumaroli Quaglia, due giovani tunisini avevano messo in piedi un sistema che, in altri contesti, sarebbe definito “logistica urbana”: uno vendeva sotto i portici, l’altro riforniva da due cache nascoste, una siepe vicino a un bar e una cassetta elettrica. Quando i poliziotti li hanno fermati, uno ha tentato di disfarsi della droga. È stato inutile.

Tre blitz, tre mondi diversi

Mentre il Distretto Casilino agiva a Tor Bella Monaca, la Squadra Mobile operava in parallelo in altri tre scenari. A Borgata Finocchio, un ragazzo romano è stato trovato con metanfetamina e tutto il necessario per il confezionamento: bilancini, bustine, lame. Un piccolo laboratorio domestico della distribuzione al dettaglio, probabilmente ancora in fase embrionale. Diversa la scena in via San Biagio Platani, dove un giovane egiziano, sorpreso con della cocaina, ha reagito con violenza agli agenti.

Un’aggressione che ha richiesto rinforzi e che mostra quanto possa essere imprevedibile il fronte dello spaccio, specie quando il confine tra criminalità e marginalità diventa più sottile. Il terzo scenario si è aperto tra le palazzine popolari di via Beata Chiara Bosatta. Qui è stato arrestato un giovane di nazionalità romena colto sul fatto mentre vendeva cocaina a un cliente. Niente corsa, niente resistenza. Solo un’altra transazione interrotta da un controllo mirato.

Controlli a tappeto, anche nei luoghi del “consumo sociale”

Non si è trattato solo di caccia al pusher. I controlli hanno toccato anche bar, minimarket e sale slot, perché spesso è proprio nei luoghi della normalità apparente che si consumano le dinamiche illegali più silenziose. In totale, sono state identificate 280 persone: 83 erano già note alle forze dell’ordine. Tre sono state accompagnate negli uffici per accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. Il dato interessante non è solo numerico. È qualitativo. Mostra come la presenza di soggetti recidivi continua a rappresentare un nucleo difficile da disgregare, capace di riorganizzarsi anche dopo arresti o provvedimenti giudiziari. Le piazze di spaccio si svuotano e si riempiono con la stessa velocità con cui si sostituiscono i rider nelle app di delivery.

Tor Bella Monaca come termometro di un disagio più profondo

Non si può guardare a questa operazione senza considerare il contesto urbano in cui si svolge. Tor Bella Monaca non è solo un nome da trafiletto. È un ecosistema. Qui, lo spaccio si fa sistema economico alternativo, la microcriminalità diventa fonte di reddito e la diffidenza verso le forze dell’ordine si tramanda come parte del patrimonio orale di quartiere. Lì dove mancano lavoro, infrastrutture e servizi, la criminalità diventa un elemento che “tiene insieme” le cose, per quanto in modo distorto. Operazioni come questa mostrano il volto buono dello Stato, quello che non dimentica le periferie. Ma il rischio, ogni volta, è che si tratti di interventi puntuali, necessari ma non risolutivi. A ogni blitz segue un silenzio. E nel silenzio, lentamente, tutto si riorganizza.

