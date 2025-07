Blitz della Polizia: quattro arresti per la sparatoria a Fondi

Un’operazione rapida ed efficace della Polizia di Stato ha portato, nelle ultime ore, all’arresto di quattro individui accusati di aver partecipato a una sparatoria avvenuta a Fondi, in provincia di Latina, nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. L’episodio, che ha scosso la tranquillità della cittadina, è stato oggetto di un’indagine intensiva che ha portato alla luce una serie di fatti gravi e collegati a un contesto criminale ben radicato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Sparatoria di Fondi: un agguato nella notte tra il 14 e il 15 Maggio scorso

Gli arresti sono stati eseguiti a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Latina, e sono il frutto di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Latina e dal Commissariato di Fondi. A finire in manette sono stati un 34enne casertano, un 38enne napoletano, un 44enne romano e una donna di 33 anni, anch’essa residente a Fondi. Tutti gli arrestati hanno un passato di precedenti penali e sono accusati di essere i responsabili di un tentato omicidio premeditato ai danni di un noto pregiudicato locale, un uomo di 40 anni.

Il tentato omicidio: colpi di pistola nella notte

La sparatoria, avvenuta nei pressi di un locale vicino al Palazzetto dello Sport di Fondi, ha visto i colpi di pistola esplosi ad altezza d'uomo e diretti contro la vittima, che fortunatamente è riuscita a scappare, subendo solo ferite alla gamba. Nonostante le gravi lesioni, l'uomo è riuscito a nascondersi e a sfuggire ai suoi aggressori, che lo avevano inseguito senza successo. Il fatto ha scosso la comunità locale, già preoccupata per la recrudescenza della criminalità nella zona.

A seguito dell’incidente, la Squadra Mobile e il Commissariato di Fondi hanno avviato un’indagine che ha preso piede in tempi rapidi, grazie all’analisi di numerosi elementi raccolti dalla scena del crimine e alla testimonianza della vittima. La pista investigativa ha portato a identificare e a raccogliere prove solide contro gli autori del tentato omicidio.

La cattura del latitante

Nonostante tre degli arrestati fossero stati catturati nelle prime fasi delle indagini, uno dei presunti responsabili era riuscito a sfuggire alla giustizia, rimanendo latitante. La sua fuga, però, è durata poco. Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato un inseguimento che si è concluso con un rocambolesco tentativo di fuga da parte dell'uomo, il quale si trovava a bordo di un'auto insieme alla moglie, incinta.

Nel tentativo di evitare la cattura, l'uomo ha speronato l'auto della polizia, facendola finire in un fossato, e ha scaraventato fuori dall'abitacolo la donna. Nonostante la sua auto danneggiata e priva di una ruota, il latitante ha continuato a fuggire, finendo per schiantarsi contro un muro. A quel punto, ha tentato di proseguire a piedi, ma è stato arrestato poco dopo dagli agenti.

Accuse aggiuntive: minacce e intimidazioni a Fondi

Oltre alle accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco, alcuni degli arrestati sono anche accusati di essere coinvolti in un episodio di minacce e intimidazioni risalente al 27 maggio scorso. In quell’occasione, l’uomo di 34 anni e la donna di 33 avrebbero avvicinato due persone, minacciandole con un’arma e sparando un colpo di pistola per intimidirle. Nonostante le vittime non avessero sporto denuncia, l’episodio è stato scoperto dagli agenti dopo che le vittime si sono recate al pronto soccorso, facendo scattare le indagini.

Il Commissariato di Fondi ha potuto così collegare questi nuovi fatti agli arrestati di oggi, arricchendo il quadro accusatorio e dimostrando un contesto criminale più ampio che ha coinvolto i quattro individui arrestati.

La situazione attuale e le prossime fasi dell’indagine

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come stabilito dalla legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Tuttavia, le prove raccolte finora sembrano indicare un contesto di grave criminalità organizzata a Fondi, che non ha esitato a mettere in atto atti di violenza con l’uso di armi da fuoco per risolvere i propri conflitti.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, sono al lavoro per fare luce su tutti gli aspetti di questa vicenda e per perseguire con fermezza ogni responsabile. L’operazione, che ha portato all’arresto di quattro persone, è una chiara dimostrazione dell’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità e nel tutelare la sicurezza dei cittadini.

