Bocconotti romani, si tratta della specialità di Carnevale nel Lazio | Con questi accontenti tutti: nonni e nipoti non fanno storie

Se ami stupire i tuoi ospiti e la tua famiglia, allora non puoi non fare i bocconotti romani. Sono una prelibatezza.

Questa è un’autentica delizia che fa parte della tradizione culinaria locale. Piace proprio a tutti.

Nessuno riuscirà a dire di no a una porzione di autentici bocconotti romani, sarà un successo assicurato.

Ecco come prepararli secondo le regole dell’antica tradizione laziale.

Segui questa ricetta e preparati a fare un figurone, tu e i tuoi commensali non potrete che lasciarvi andare a un irresistibile peccato di gola.

Bocconotti romani, la specialità laziale delle Feste

Una delle ricette che va per la maggiore in questo periodo dell’anno nella regione Lazio è rappresentata dai bocconotti romani, e in particolar modo dai bocconotti con la ricotta. Si tratta dei pasticcini di pasta frolla con un ripieno di ricotta condita. Questa specialità è consumata durante le feste del periodo di carnevale, una ricorrenza allegra che da sempre unisce grandi e piccini in un’atmosfera giocosa, ricca di colori e di tanta allegria.

A Carnevale, specie a Roma non possono proprio mancare. Dunque ti conviene imparare a farli sin da oggi. Se vuoi provare a realizzarli in casa, segui passo dopo passo questa semplice ricetta e otterrai un risultato sorprendente. Non crederai alle tue papille gustative! Procurati gli ingredienti e buon lavoro!

La ricetta autentica da imparare prima di Carnevale

Per realizzare i bocconotti romani, come si legge su www.laziogourmand.com, dovrai procurarti, per il ripieno, 150 grammi di zucchero, 3 uova intere, un cucchiaino di cannella, due cucchiaini di scorza di cedro e arancia candita, 500 grammi di ricotta Romana di pecora. Per la pasta frolla invece ti serviranno 75 grammi di burro, 75 grammi di strutto, 3 rossi d’uovo, un pizzico di sale, un cucchiaio d’acqua, un pizzico di cannella, 300 grammi di farina e 150 g di zucchero. Tieni presente che questi sono gli ingredienti per circa 6 persone.

La prima cosa da fare è creare la pasta frolla. Per ottenere una pasta frolla perfetta dovrai unire zucchero, tuorli, burro farina, sale, cannella e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dopodiché questo impasto va lasciato in frigorifero per 30 minuti.

Dopo aver fatto riposare la pasta frolla, bisogna stenderla e dividerla in due parti. Su una occorre adagiare il ripieno con la ricotta, tenendo presente che occorrerà lasciare qualche centimetro tra un pezzetto e un altro. Poi bisogna ricoprire il tutto con la seconda metà della pasta frolla e pigiare per creare la classica forma dei bocconotti, facendo aderire due strati di pasta. Infine, con una rotella dentellata vanno tagliati e separati i diversi bocconotti. Poi bisogna porli su una teglia leggermente unta e dorare la superficie con il tuorlo d’uovo. Infine basta far cuocere in forno preriscaldato per circa 40 minuti.