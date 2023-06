Bolletta gas, quanto è costata alla famiglia tipo in un anno

(Adnkronos) –

Bolletta del gas, quanto ci è costata in un anno? In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1.514 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (giugno 2021- maggio 2022). Lo rende noto Arera in un comunicato, che parla anche di sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio con un calo dello 0,2% rispetto ad aprile. Arera precisa inoltre che il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso nello scorso mese in riduzione, tiene conto del graduale azzeramento della componente di sconto Ug2 (‘decreto bollette’ Dl 34/2023), utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi gas più elevati.

Per il mese di maggio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di aprile, il prezzo della sola materia prima gas (Cmemm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 34,06 euro/MWh. L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di maggio rispetto al mese precedente, è quindi determinato da un calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, controbilanciato dall’aumento degli oneri generali per la parte legata all’Ug2, +13%. Invariata la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. Si determina così il -0,2% finale per la famiglia tipo. L'Autorità ricorda che il ‘Decreto bollette’ n. 34 del 2023, per il II trimestre 2023 ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento dei restanti oneri generali di sistema. In considerazione della costante riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria Ug2, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno, invece sono state gradualmente ridotte e con questo aggiornamento azzerate. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

