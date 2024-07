Bollette alle stelle, la soluzione è a portata di mano: ‘Stacca subito questa spina’ | Risparmi 230€ ogni mese

Le bollette sono arrivate le stelle eppure la soluzione è a portata di mano. È possibile risparmiare 230 euro ogni mese…

Gli elettrodomestici sono elementi molto importanti nella nostra vita quotidiana e infatti li utilizziamo costantemente durante la giornata. Tuttavia, sono anche un importante dispendio di energia e fanno lievitare sensibilmente la bolletta dell’energia elettrica.

Per risparmiare è necessario mettere in atto tutta una serie di soluzioni, così da non sprecare nemmeno energia e ridurre le emissioni. Dunque, è fondamentale osservare qual è il consumo di questi elementi quando sono in standby. Infatti, spesso questa modalità non ha una reale utilità e riesce solamente a sprecare energia.

Se andiamo ad analizzare qual è il consumo reale di questi elementi, bisogna andare a capire quanto consumano singolarmente.

Il microonde, per esempio, ha un consumo di circa 27 watt solamente per tenere attivi display e timer, nonostante non venga utilizzato. Il condizionatore, invece, consuma fino a 80 watt solo per aver il display acceso senza però essere in funzione per l’emissione d’aria.

Consumo di energia elettrica: ecco i costi nascosti

La cosa assurda è che la stampante consuma circa 10 watt all’ora anche se spenta, basta solo sia collegata alla corrente elettrica. Per non parlare del computer che spento ma ancora collegato consuma fino a 15 watt all’ora. La lavatrice invece ha un consumo di circa 4 watt in modalità riposo.

Non sembrano grandi cifre ma se vengono moltiplicati per tutto l’anno solare si può arrivare a degli sprechi significativi, visto anche l’aumento importante che abbiamo avuto per quanto riguarda il costo della corrente elettrica a kwh. Si stima che per le famiglie il costo extra sulla bolletta sia di circa 152 euro all’anno. Praticamente circa l’11% del consumo di energia in una famiglia potrebbero essere evitate.

Come ridurre gli sprechi e risparmiare 230 euro

Staccare la spina degli elettrodomestici che non usiamo può essere la soluzione migliore per ridurre sensibilmente il costo delle utenze annuali. Tuttavia, esistono anche altri accorgimenti come lo standby intelligente che hanno gli elettrodomestici di ultima generazione che si spengono dopo un periodo di non attività. Questo vale per i pc e le televisioni.

Un’altra soluzione può essere quella di impiegare delle multi prese con un unico interruttore per spegnere tutti gli elettrodomestici insieme. Le soluzioni esistono e riescono veramente a farvi risparmiare tanti soldi a fine mese. Occorre solamente un po’ di organizzazione.