Bollette asfissianti, nuovo aumento previsto in Italia | ‘Saremo ridotti alla fame’: ecco che faranno con i nostri soldi

Le bollette aumenteranno di nuovo, un salasso per tutti gli italiani

Non è un periodo storico facile per gli italiani. Gli stipendi sono sempre uguali a sé stessi da ormai tantissimi anni e, a parte i pochi fortunati che godono di entrate mensili molto alte per via di lavori prestigiosi o di contratti soddisfacenti, gli altri guadagno a malapena il giusto per arrivare a fine mese.

Dall’altro lato, però, la vita quotidiana ha un prezzo sempre più alto. Parliamo della spesa alimentare, delle tasse e delle bollette e, ultimo ma non per importanza, dei carburanti dell’automobile. Per chi ha figli, poi, questi rincari sono ancora più pesanti, considerando anche le cifre dei servizi per l’infanzia come gli asili nido.

In un panorama del genere, annunciare un ulteriore aumento delle bollette fa venire la pelle d’oca ma purtroppo la realtà è questa: ecco come verranno usati i soldi dei cittadini italiani.

Arrivano le fonti rinnovabili, ma non è solo una bella notizia

La Commissione Europea ha di recente dato il via libera all’impiego degli aiuti di Stato per produrre nuova energia elettrica. Il decreto, che durerà fino al 31 dicembre 2028, sblocca ben 35,3 miliardi di euro e l’obiettivo è quello di favorire la crescita di centrali che sfruttino l’energia geotermica, solare ed eolica per la produzione di energia elettrica. Secondo la Commissione Europea, ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi che l’UE si è posta in relazione al Green Deal europeo, così che si acceleri la transizione al verde e si ponga fine alla dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia.

A finanziare questa manovra, però, alla fine saranno i cittadini e ad ammetterlo è la stessa Commissione europea: “...mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali“. Secondo gli esperti, questo consisterà più o meno in una ventina di euro in più all’anno a famiglia.

Il punto di vista del governo

Se i cittadini si stanno indignando per questa ennesima richiesta di soldi, dall’altro lato il governo italiano mediante il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sostiene il Green Deal europeo. “È un passo in avanti importante verso i nostri obiettivi energetici. Consentirà di abilitare nuove tecnologie fondamentali per la decarbonizzazione”, ha detto.

Il Ministro dell’Economia Giorgetti, invece, per eventuali modifiche a questa proposta della Commissione Europea rimanda al post elezioni, commentando che è necessario aspettare i pareri del nuovo Parlamento e della Commissione.