Bollette, puoi risparmiare guardando l’orologio | Soluzione geniale, ecco la svolta del secolo

Se vuoi dire addio alle bollette troppo salate, metti in pratica questo metodo infallibile e risolvi il problema.

Per abbattere i costi legati al consumo di energia elettrica in casa, esiste solo un modo. Scopri di che cosa si tratta.

Quando lo avrai provato non vorrai più tornare indietro: se fai così, la prossima volta pagherai esattamente la metà.

Non serve staccare la spina, esiste una soluzione migliore rispetto a quella di lasciare la tua casa al buio: ecco qual è il segreto per abbattere le spese di casa.

Bollette, la soluzione definitiva per contenere i consumi di casa

Il caro energia degli ultimi anni ha fatto il registrare un costante aumento dei costi di gas naturale e luce. Le bollette dei consumi di casa sono lievitando sempre di più e i prezzi della fornitura di elettricità in particolare, hanno toccato cifre da record. Purtroppo per provare a risparmiare molte famiglie hanno cercato di porre rimedio agli aumenti aderendo le offerte del mercato libero, che consente di congelare i prezzi per due anni. Altri invece si sono affidati al fotovoltaico e alle fonti di energia rinnovabile.

Tuttavia il modo per risparmiare parecchio sembra essere un altro e si tratta di una soluzione che potrebbe rivelarsi più semplice di quanto si immagini. Scopriamo in che cosa consiste.

Come ridurre i costi dell’energia elettrica

Forse ti sembrerà strano ma per abbattere in maniera considerevole i costi legati alla bolletta dell’energia elettrica, dovresti guardare l’orologio. Sì, proprio così, forse può apparire bizzarro ma la verità è che in alcuni orari i costi della fornitura di elettricità sono inferiori. Questa caratteristica dipende dal contratto di fornitura che si sottoscrive con il proprio gestore e ci sono delle differenze negli orari, in base all’azienda di energia scelta.

In generale però si spende di meno il sabato e nelle fasce orarie serali dal lunedì al venerdì, più precisamente dalle 19 alle 23:00. In alternativa anche al mattino dalle 7 alle 8. Queste fasce orarie sono definite F2. La fascia oraria più economica in assoluto è quella della domenica e quella che va dalla mezzanotte alle ore 7:00 e dalle ora 23:00 alle ora 24:00 dal lunedì al sabato. Bisognerebbe invece evitare del tutto l’orario che va dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 19:00, cioè quello della fascia F1. Dunque, in definitiva per pagare bollette meno salate l’ideale è avviare la lavatrice, la lavastoviglie e gli altri elettrodomestici che assorbono tanto, proprio di sera, dopo le ore 19 o appena svegli.