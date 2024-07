Bollette troppo alte, finalmente ecco il rimborso | Fai richiesta e recupera i soldi

Bollette troppo alte: è arrivato il momento di fare richiesta per recuperare i soldi spesi. Ecco come fare…

Il caro bolletta è diventata una cosa molto gravosa sia per le famiglie che per le aziende. Negli ultimi anni, infatti, il costo è aumentato in modo significativo. Questo aumento chiaramente non dipende da un unico fattore ma da svariati.

Il principale è sicuramente l’incremento del prezzo delle materie prime come gas e petrolio. Tuttavia, ci sono anche fattori legati alla speculazione, alla disponibilità di petrolio nonché giochi geopolitici che hanno influenzato il prezzo.

I costi energetici elevati gravano tanto sulle famiglie che hanno un potere d’acquisto sempre minore negli ultimi tempi. Non solo loro ma anche le piccole imprese fanno fatica a saldare i conti molto salati delle utenze.

Per far fronte a questa situazione, i governi dei vari stati stanno provando a realizzare una serie di misure per sostenere dal punto di vista finanziario le famiglie e le piccole imprese. Infatti, sono sempre più diffusi i sussidi e le agevolazioni fiscali.

Aumenti delle bollette

Inoltre, aumentano gli incentivi per passare a fonti di energia più efficienti e meno inquinanti. Questa è una delle sfide che dovremmo affrontare nel nostro futuro prossimo. Adesso lo stato ha approvato una nuova misura per alleggerire la pressione sulle bollette. Ecco di cosa si tratta e come fare.

L’Antitrust ha da poco annunciato la fine di alcuni procedimenti avviati lo scorso anno contro delle aziende erogatrici di energia elettrica e gas. Sembra che infatti queste aziende abbiano speculato su una situazione economica già non facile. Queste aziende coinvolte nel procedimento dovranno erogare un rimborso a circa 600mila tra consumatori e imprese.

Come ottenere il rimborso

Sembra che l’importo sia di circa 128 milioni di euro. Le sanzioni sono state fatte a causa delle modifiche unilaterali dei prezzi di gas e luce nel 2022. Tuttavia, questo era in forte contrasto con la norma vigente. Molte aziende hanno modificato i contratti, facendo avere ai consumatori delle bollette con cifre altissime. Questo ha fatto sì che il governo emanasse un emendamento per sospendere le modifiche unilaterali dei prezzi e rendendo necessario un preavviso.

Tuttavia, molte aziende hanno comunque aumentato il prezzo della tariffa per i loro utenti. Le aziende incriminate hanno attuato delle pratiche commerciali aggressive. I rimborsi verranno fatti direttamente delle compagnie ai clienti, non occorre fare alcuna richiesta.