Bollette troppo salate? Premi 3 volte questo pulsante | Il segreto del risparmio ce l’hai sul contatore

Così risparmierai di sicuro: schiaccia questo pulsante

Non è infrequente che arrivino bollette da far girare la testa. Il costo dei servizi, all’interno delle bollette, è schizzato alle stelle negli ultimi anni a causa dell’inflazione, che ha colpito praticamente ogni settore della nostra quotidianità, dalla spesa fino ai carburanti.

Sono quindi molte le famiglie che cercano e tentano ogni strategia pur di riuscire a risparmiare anche solo qualche euro nei diversi settori della vita di tutti i giorni, dal supermercato al pieno dell’automobile: ogni piccolo risparmio, infatti, permette di creare quel gruzzoletto a cui attingere nei momenti di difficoltà.

Oggi vi suggeriamo un modo per provare a ricevere bollette più leggere dal punto dei vista dei costi. Ecco qual è il trucco che sempre più persone stanno adottando tutti i giorni: non ne farete più a meno.

Come risparmiare sulle bollette

Per quanto tutti ormai si siano abituati alle bollette così alte, di fatto quando arrivano e si legge l’importo si ha sempre un piccolo infarto. La speranza, infatti, è che la situazione rientri e che finalmente quindi si ricevano importi normali, nella media, come accadeva qualche anno fa: questo, però, sembra un sogno utopico destinato a non realizzarsi mai. Nel caso in cui, però, la cifra che leggete in bolletta crediate che sia davvero troppo alta e che potrebbe esserci stato addirittura un errore, ciò che dovete fare è la comunicazione della lettura del contatore: telefonate al numero presente in alto a sinistra nella bolletta, sotto ai dati di fornitura.

Nel caso in cui invece abbiate un contatore elettronico, l’unica cosa da fare è schiacciare ripetutamente il bottone che vi si presenta di fronte fino al momento in cui, sullo schermo, appare il codice A1.A. Giunti fin qui, dovete premere un’ultima volta e leggere i consumi che appaiono, da comunicare poi via SMS all’operatore scrivendo “lettura”.

A cosa serve

Il contatore è un dispositivo che quantifica il flusso di energia elettrica sfruttata dal cliente. I più vecchi adoperano un meccanismo a ruote, mentre i più nuovi hanno un display digitale che fornisce informazioni precise in modo veloce e funzionale.

Nel caso in cui si pensi di aver speso troppo, eseguire la lettura del contatore permetterà di verificare se gli importi indicati in bolletta corrispondono a consumi reali o se, invece, vi è stato un errore.