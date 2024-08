Bollo auto, questo è un grande giorno: ‘Non dovremo più pagarlo’ | È la fine di un incubo per milioni di italiani

Un giorno grandioso per tutti quanti per quanto riguarda il bollo auto. La fine di un incubo per milioni di italiani…

Il bollo auto è una delle tasse obbligatorie da versare allo stato che gli italiani meno preferiscono. Ogni veicolo italiano deve necessariamente essere registrato. Questa tassa è di solito gestita dalle regioni anche se le norme e le regole di pagamento sono stabilite a livello nazionale.

Il tributo fu introdotto a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, proprio per finanziare le infrastrutture stradali e altri servizi pubblici in modo più agevole. Il bollo auto non ha un costo fisse ma variabile e dipende da tantissimi fattori diversi.

Infatti, per calcolarlo bisogna partire dalla potenza del veicolo che si esprime in kilowattora e dalla classe ambientale del veicolo. Molte regioni offrono agevolazioni sui veicoli elettrici o ibridi, in modo da incentivarne la diffusione. Il pagamento del bollo va pagato annualmente.

Di solito la scadenza varia in base alla data di immatricolazione del veicolo. Il bollo viene pagato o negli uffici postali o nelle tabaccherie convenzionate. Tuttavia, è anche possibile saldare la tassa online. Eppure per milioni di italiani sta per arrivare la fine di un incubo, non dovranno più pagarlo. Vediamo maggiori informazioni a riguardo.

Novità sul bollo auto: è un grande giorno

L’Agenzia delle Entrate fa sapere che il pagamento del bollo auto può non essere versato dalle persone con una disabilità. Questa è una esenzione che si applica ai veicoli con una cilindrata per auto a benzina non superiore a 2000 cc o 2800 cc per le auto ibride o a diesel. Tuttavia, per le auto elettriche la potenza non deve superare i 150 kW.

Di questa esenzione possono godere sia le persone con disabilità che hanno una macchina intesta, sia i familiari se la persona con disabilità è fisicamente a carico loro. Proprio per ottenere l’esenzione, è necessario rivolgersi all’ufficio di competenza della Regione. Principalmente ci si rivolge direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure direttamente dall’ACI.

Come chiedere l’esenzione

L’importante è verificare stesso negli uffici interessanti se hanno diritto all’esenzione poiché le Regioni possono aver deciso di estendere ad altre categorie l’esenzione al bollo. L’esenzione si applica a un solo veicolo per persone, dunque si può indicare solamente una targa al momento della richiesta.

La documentazione per ottenere l’esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo. Tuttavia, una volta ottenuta è valida per tutti gli anni a venire, senza dover ripresentare la domanda. Occorre altresì, nel caso in cui vengano meno le condizioni di esenzione, contattare l’ufficio per avvisare di questo cambiamento.