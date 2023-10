Bologna-Frosinone 2-1, gol di Ferguson e De Silvestri per vittoria rossoblu

(Adnkronos) – Il Bologna di Thiago Motta conquista tre punti contro il Frosinone al Dall'Ara nella nona giornata di Serie A imponendosi 2-1 e conquistando l'ottavo risultato utile di fila. I rossoblu maturano il vantaggio decisivo nel primo tempo grazie al doppio vantaggio maturato con le reti di Ferguson al 18' e un colpo di testa vincente di De Silvestri al 22'. Nella ripresa i ciociari accorciano su rigore con Soule' al 63' e sfiorano anche il pari nel finale che la squadra di Di Francesco chiude in dieci uomini per l'espulsione di Mazzitelli. Con questo successo il Bologna riaggancia la Roma al sesto posto in classifica con 14 punti, mentre il Frosinone rimedia il secondo ko nelle ultime tre partite e resta a 12 punti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata