Bologna-Roma 2-2: Dovbyk a tempo scaduto arpiona un punto prezioso

Dovbyk in Bologna-Roma (© AS Roma X Official Page)

Bologna-Roma non sblocca la vittoria in trasferta, che ai giallorossi manca da aprile, ma consente a Ranieri di avanzare in classifica con un punto, prezioso soprattutto alla luce del modo in cui è arrivato.

Bologna-Roma: la cronaca del primo tempo

Ranieri per Bologna-Roma sceglie gli stessi 11 titolari del derby vinto 7 giorni fa: l’ex Saelemaekers sulla destra, Pellegrini e Dybala dietro Dovbyk. Italiano schiera il Bologna, avanti di 5 punti con due partite in meno rispetto ai giallorossi, con il 4-2-3-1. Batteria di trequartisti Ndoye-Odgaard-Dominguez a supporto di Dallinga, panchina per Orsolini e Castro.

Inizio abbastanza lento, con il pressing del Bologna che dà fastidio alla Roma nella propria meta campo. Primo brivido al decimo con Dallinga che da posizione defilata impegna Svilar sul primo palo. Col passare dei minuti la Roma esce fuori eludendo il pressing e comincia a creare pericoli. Alla mezz’ora doppia opportunità sugli sviluppi da corner, Paredes prova la botta da fuori, Skorupski smanaccia come può, Dybala la rimette subito al centro, Dovbyk è troppo avanti e di testa non riesce a dare forza al pallone.

Ancora più limpida la palla-gol per Dybala pochi minuti dopo. Servito da Dovbyk in posizione ghiotta fa tutto con il destro e si vede: controllo impreciso e tiro che finisce alto. Nell’ultima azione del primo tempo Dominguez, pericolo costante, entra in area da sinistra ma strozza troppo il tiro. 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa succede di tutto

Dopo l’intervallo è il Bologna, in leggera sofferenza sul finale di tempo, che prende campo, ma la Roma è mortifera in ripartenza e passa in vantaggio al minuto 58. Kone porta palla al centro del campo e serve Saelemaekers che parte dall’out di destra, punta Miranda, si accentra e dal limite dell’area col mancino va rasoterra sul secondo palo. Skorupski è difettoso in tuffo, palla in rete per il classico gol dell’ex che non esulta.

La partita si accende ufficialmente e la reazione del Bologna porta immediatamente al pareggio. Stavolta dalla trequarti il belga si fa rubare palla da Dominguez che parte in transizione con la Roma sbilanciata. Serve Ndoye che allarga per Odgaard, di prima al centro per Dallinga. L’attaccante olandese calcia subito in porta, Svilar in uscita tocca il pallone che però s’impenna ed entra. I rossoblù continuano a premere e in cinque minuti il risultato si ribalta. Sugli sviluppi da palla inattiva, Kone tocca il pallone con il braccio e l’arbitro Abisso fischia il rigore. Ferguson spiazza Svilar dal dischetto per il 2-1 al 65’.

Da questo momento saltano un po’ gli schemi della partita con la Roma che si butta avanti ma con poco equilibrio. Infatti sono più pericolosi i contrattacchi bolognesi. Orsolini, che rilevato Ndoye, ha una grande occasione ma il tiro è troppo centrale. Poco dopo Odgaard ci prova da fuori, a mano aperta Svilar la alza in angolo.

Ranieri stravolge i suoi inserendo El Shaarawy, Pisilli, Celik prima, Baldanzi e Zalewski poi. Cambiando anche modulo, i giallorossi non creano nulla ma a 45” dalla fine arriva l’episodio. Come Kone ha il braccio largo su colpo di testa di Holm, Lucumì colpisce di mano su deviazione di Ndicka. Abisso non vede il tocco in diretta, viene richiamato dal Var e dopo diversi minuti accorda il rigore. All’ultima palla, pesantissima, della partita, si presenta sul dischetto Artem Dovbyk che è glaciale spiazzando Skorupski. Al 98’ è 2-2: la Roma continua a non vincere in trasferta ma all’ultimo minuto arpiona un punto insperato a un certo punto della partita, rimane al decimo posto solitario in classifica, una lunghezza in più del Genoa che venerdì arriverà all’Olimpico.

Bologna-Roma: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (78’ Celik), Ndicka; Saelemaekers (84’ Zalewski), Paredes (78’ Pisilli), Kone, Angeliño; Dybala (84’ Baldanzi), Pellegrini (78’ El Shaarawy); Dovbyk. All. Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (89’ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye (68’ Orsolini), Odgaard, Dominguez (89’ Iling Junior); Dallinga (78‘ Castro) . All.

Marcatori: 58’ Saelemaekers, 61’ Dallinga, 65’ Ferguson (R), 98’ Dovbyk (R)

Ammoniti: 32’ Miranda, 70’ Holm, 77’ Dallinga, 94’ Mancini, 95’ Lucumì

Arbitro: Abisso; Assistenti: Scatragli, Zingarelli; Quarto Uomo: Mangianiello; VAR: Sozza; A-VAR: Serra.

Recupero: 1’ primo tempo, 8’ secondo tempo