La magia dei borghi italiani risiede anche nella loro capacità di reinventarsi, senza tradire la propria anima. Bolsena, incastonata tra storia e natura, lo dimostra ancora una volta riportando nel cuore della città una delle attrazioni più amate da grandi e piccoli: la ruota panoramica. Non è solo una giostra, ma un vero e proprio punto di osservazione che permette di abbracciare con lo sguardo l’intero paesaggio del lago di origine vulcanica più grande d’Europa e il borgo medievale che lo domina.

Un punto di vista che cambia la percezione del territorio

Alta 30 metri, la ruota è stata installata nel parcheggio di largo Bruti, un’area strategica che consente alla struttura di fondersi con il contesto urbano senza invaderlo. Le sue 20 cabine, ciascuna capace di accogliere fino a sei persone, sono progettate per garantire comfort e sicurezza. Non mancano l’attenzione all’accessibilità, con una cabina riservata alle persone con disabilità, e quel tocco d’eccezionalità rappresentato dalla cabina VIP, pensata per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva.

Quello che colpisce, però, non è solo la vista che si apre una volta raggiunta la cima, ma anche il modo in cui la ruota diventa parte integrante del paesaggio, specialmente al calar della sera. Le sue 3.000 luci LED multicolori, di ultima generazione, non sono semplici ornamenti: creano coreografie luminose dinamiche che animano le serate bolsenesi, dialogando con l’acqua del lago e le architetture storiche circostanti. Al centro della struttura, un moderno schermo LED amplifica l’effetto scenografico, diventando talvolta anche strumento informativo o narrativo. Bolsena, ruota panoramica

Turismo, emozione e sviluppo: una scelta strategica

“La ruota panoramica rappresenta un’opportunità per riscoprire il territorio da una nuova prospettiva”, ha spiegato il sindaco Andrea Di Sorte. E in effetti, oltre al suo valore ludico, questa attrazione assume un ruolo strategico all’interno della visione di sviluppo turistico e culturale che l’amministrazione porta avanti da tempo. È una scelta coerente con gli interventi già avviati in materia di tutela del paesaggio e riqualificazione urbana, ed è pensata per arricchire l’offerta in vista della stagione estiva.

Non si tratta quindi di un’iniziativa isolata, ma di un tassello che si inserisce in un mosaico più ampio. Bolsena, che già vive un flusso turistico crescente grazie alle sue attrattive naturali, storiche e religiose, con la ruota panoramica potenzia la propria capacità di stupire e accogliere. È una chiamata alla meraviglia, che non parla solo ai bambini, ma anche agli adulti che sanno ancora lasciarsi sorprendere.

Orari, dettagli e appuntamento con l’emozione

La ruota panoramica resterà in funzione fino al 2 giugno. Il sabato, la domenica e nei festivi sarà aperta dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 21; nei giorni feriali dalle 14 alle 20. Un’occasione, quindi, anche per i turisti di passaggio e per chi cerca un momento di pausa dalla routine quotidiana, con la promessa di uno sguardo che vale più di mille cartoline.

È questa la vera forza della ruota di Bolsena: offre una visione, nel senso più profondo del termine. Perché a volte basta salire un po’ più in alto per capire quanto abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.

