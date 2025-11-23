Bolzano accende il Mercatino di Natale 2025 che trasforma la città in una favola d’inverno

Il ritorno del Mercatino di Natale conferma Bolzano come una delle capitali italiane dell’Avvento. Dal 28 novembre al 6 gennaio il cuore urbano si veste di luci, profumi e colori, dando vita a un percorso che unisce tradizione, cultura, gusto e solidarietà. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 27 novembre alle 17 in piazza Walther, dove l’accensione delle oltre 1300 luci del grande “Albero dei Desideri”, alto 20 metri e decorato con le creazioni dei giovani pazienti dei reparti ospedalieri sostenuti da Fondazione Lene Thun, offrirà un momento fortemente sentito dalla città. Un gesto che avvicina pubblico e territorio attraverso un simbolo di speranza capace di dare senso e calore all’avvio delle festività.

Mercatino di Natale, courtesy Daniele Fiorentino LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Mercato di Natale di Bolzano 2025: luci, sapori e tradizioni che richiamano visitatori da tutta Italia

Il cuore del Mercatino resta piazza Walther, dove 93 chalet in legno proporranno artigianato artistico e specialità gastronomiche dell’Alto Adige. La varietà degli espositori permette un percorso ricco e continuo: addobbi natalizi, ceramiche, ricami, carillon, figure in panno, piccoli presepi e oggetti d’arte convivono con aromi di cannella, speck, dolci, vin brulé, strudel, succhi di mela e frittelle. L’atmosfera dello chalet THUN, presenza molto attesa da appassionati e famiglie, restituisce una dimensione raccolta dall’impronta alpina che caratterizza da anni l’identità del Mercatino.

Il percorso dell’evento si prolunga fino al Parco dei Cappuccini, lungo via Isarco, dove altre 21 casette esporranno manufatti artigianali in un contesto particolarmente suggestivo. Piazza del Grano ospiterà invece il tradizionale mercatino solidale, attivo fino al 23 dicembre, dedicato a doni che sostengono progetti umanitari nazionali e internazionali, oltre ad attività di associazioni attive sul territorio.

Vini, bollicine e sapori: Bolzano si presenta come destinazione per buongustai

Torna la Wine Lounge con una selezione curata di etichette autoctone, come Santa Maddalena e Lagrein, affiancata da uno stand dedicato alla birra artigianale locale. Per chi desidera approfondire il patrimonio enogastronomico altoatesino, l’iniziativa “Sparkling in the City” porta nel centro storico un itinerario dedicato allo Spumante Alto Adige DOC. Undici locali selezionati proporranno degustazioni abbinate a finger food studiati per valorizzare le bollicine dell’area, con eventi tematizzati che arricchiranno l’esperienza dei visitatori.

Mercatino di Natale, courtesy Daniele Fiorentino

Arte contemporanea e tradizioni: una città che diventa un museo a cielo aperto

Anche per il 2025 la rassegna “Angelus Loci – Bolzano Città degli Angeli”, curata da franzLAB con l’Azienda di Soggiorno, porterà in vari punti installazioni site specific firmate da artisti locali. L’edizione di quest’anno introduce una nuova tappa dedicata agli Angeli della Chiesa del Sacro Cuore, ampliando il percorso artistico che ogni inverno caratterizza la città.

Il Museion presenterà una mostra dedicata alla torcia olimpica, inserita nell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, mentre in piazza Municipio due artisti di UNIKA, Armin Grunt e Stefan Vecchietti, renderanno omaggio ai XXV Giochi olimpici invernali che coinvolgeranno anche la provincia di Bolzano. Nello stesso spazio sarà allestita una mostra multimediale dedicata alle tradizioni natalizie altoatesine. Corso Libertà ospiterà decorazioni ispirate alle cartoline d’epoca provenienti dal Museo Civico e dal Museo della Scuola per l’iniziativa “Auguri in punta di penna”.

Musica, spettacoli e visite: un programma che anima ogni giorno dell’Avvento

Il cartellone “Avvento in musica” offrirà oltre 150 appuntamenti, dalle bande folcloristiche ai cori cittadini, fino agli spettacoli itineranti che daranno vita alle vie del centro storico. Concerti tradizionali animeranno piazza Walther nei fine settimana, mentre finestre e balconi del centro faranno da palcoscenico ad altre esibizioni. Da segnalare i concerti presso l’Auditorium Haydn e la Chiesa dei Domenicani.

L’Azienda di Soggiorno propone inoltre un calendario di visite guidate per scoprire musei, castelli e luoghi simbolo, particolarmente suggestivi durante il periodo natalizio.

Il Natale dei bambini: giostre, laboratori creativi e una casetta LEGO®

Il Mercatino dedica grande attenzione ai più piccoli. In piazza Walther la giostra, il trenino elettrico e il teatro dei burattini offrono intrattenimento continuo, mentre il Parco dei Cappuccini si veste da Paese dei balocchi con laboratori creativi, letture di fiabe e attività tematiche. Qui sarà presente anche una casetta LEGO®, attrazione molto attesa.

Il progetto didattico “Auguri in punta di penna”, curato dal Museo della Scuola e dal Museo Civico, consente ai bambini di scrivere cartoline natalizie con antichi strumenti di scrittura. Da segnare l’arrivo di San Nicolò il 6 dicembre e la sfilata dei “Krampus”, appuntamento molto sentito della tradizione locale.

Mercatino di Natale, courtesy Daniele Fiorentino

Un Mercatino di Natale sostenibile: conferma della certificazione “Green Event”

Anche nel 2025 il Mercatino aderisce a criteri ambientali stringenti: ingredienti biologici e locali per la ristorazione, stoviglie riutilizzabili, niente lattine, acqua solo in vetro, brochure su carta riciclata. Viene incentivato l’arrivo in treno grazie alla vicinanza della stazione e a un collegamento diretto giornaliero Milano–Brennero con convogli addobbati per l’occasione. Chi sceglie il treno può partecipare a un gioco a premi dedicato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il pacchetto vacanza e le esperienze sulla neve a pochi minuti dal centro

Per chi desidera vivere più giorni l’atmosfera natalizia, l’Azienda di Soggiorno propone il pacchetto “Magie d’Avvento al Mercatino di Natale di Bolzano”, valido dal 27 novembre al 6 gennaio, con pernottamenti, ingressi a musei, una visita guidata, la tazzina da collezione dell’edizione 2025 e un assaggio di biscotti in camera. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A poca distanza dalla città si possono raggiungere i comprensori sciistici di Obereggen, parte del carosello Latemar Dolomites, e il Corno del Renon, ideale per famiglie e chi cerca piste soleggiate. Entrambe le mete offrono programmi stagionali ricchi di attività dedicate anche ai bambini.

Il Natale a Laives: un’atmosfera raccolta a pochi chilometri da Bolzano

Laives propone un Mercatino attivo nei fine settimana con casette di legno curate da associazioni, artigiani e hobbisti locali. Il programma prevede musica dal vivo, un presepe vivente presso la chiesa parrocchiale, un sentiero dei presepi e attività dedicate ai bambini, compresi giri sui pony e la visita di San Nicolò.

Orari di apertura del Mercatino di Bolzano.