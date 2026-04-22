Bolzano, la 136ª Festa dei Fiori trasforma il centro in un grande giardino a cielo aperto

Bolzano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il 30 aprile e il 1 maggio 2026 torna la Festa dei Fiori, arrivata alla sua 136esima edizione, con Piazza Walther e Viale Stazione pronti a riempirsi di colori, profumi, musica e iniziative pensate per tutte le età. Non sarà soltanto una mostra floreale diffusa nel centro cittadino, ma un evento capace di unire tradizione, spettacolo e passeggio urbano, con un programma fitto che accompagna residenti e visitatori per due giornate intere. Vista su Bolzano, Courtesy Thomas Rötting

Festa dei Fiori Bolzano 2026, il centro cittadino diventa il cuore della primavera

La Festa dei Fiori di Bolzano conferma il suo valore simbolico e turistico in un periodo dell’anno che segna il pieno risveglio della città. Straordinaria la longevità della Festa: 136 edizioni raccontano una manifestazione entrata da tempo nell’identità locale, capace di rinnovarsi senza perdere il suo impianto originario. Piazza Walther, da sempre uno degli spazi più riconoscibili del capoluogo altoatesino, sarà uno dei poli principali insieme a Viale Stazione, con giardinerie, stand, composizioni floreali e decorazioni distribuite lungo un percorso pensato per valorizzare il centro.

L’evento non si limita alla vendita di fiori o piante. La Festa dei Fiori diventa un contenitore più ampio, con musica dal vivo, performance acrobatiche, visite guidate e attività dedicate ai bambini. In questo modo il tradizionale appuntamento primaverile si presenta come una vera esperienza urbana, dove il verde dialoga con lo spettacolo e con la voglia di stare all’aperto in uno dei momenti più piacevoli dell’anno. Bolzano, Piazza delle Erbe, Courtesy Luca Guadagnini

Programma del 30 aprile, apertura stand, parata e concerti nel cuore di Bolzano

La giornata di giovedì 30 aprile inizierà presto. Alle ore 8 è prevista l’apertura delle giardinerie, mentre dalle 9 apriranno gli stand. Già in mattinata si entrerà nel vivo con il concerto del Trigger Duo in Piazza Walther alle 10:45, seguito dall’inaugurazione ufficiale della manifestazione e dall’esibizione del coro della scuola dell’infanzia dell’Istituto Marcelline, che aggiungerà una nota delicata e familiare all’avvio della festa.

A mezzogiorno uno dei momenti più visibili dell’intero programma: la parata con gli acrobati sui trampoli della Cooperativa 19 accompagnati dalla Tiger Dixie Band. Il percorso partirà da piazza Municipio, proseguirà per via Grappoli e via della Rena, quindi raggiungerà Piazza Walther e Viale Stazione con soste coreografiche accompagnate dalla danza. Nel frattempo, sempre alle 12, Viale Stazione ospiterà le esibizioni acrobatiche di Alexandra Goldoni, offrendo così un doppio richiamo per chi vorrà muoversi lungo l’area della manifestazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il pomeriggio manterrà un ritmo serrato. Alle 13, in Piazza Walther, è in programma l’esibizione musicale di Klaus Walter. Alla stessa ora partirà da Parco Berloffa una visita botanica guidata organizzata in collaborazione con la Giardineria Comunale: un itinerario che toccherà Palais Campofranco e il parco dell’Hotel Laurin, con aperitivo finale sulla Terrazza del Mercato Centrale presso il Waltherpark. Alle 14 spazio allo spettacolo di burattini con Die Pampelmuse in Viale Stazione, mentre alle 15 Piazza Walther accoglierà il concerto di Die Seltsamen Senfsamen. La chiusura del pomeriggio sarà affidata, alle 16:30 in Viale Stazione, al concerto del Südtirol Jazz Festival Alto Adige.

Sudtirol Jazz Festival, Parco Cappuccini. Frontal Silvia Giovanelli LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Primo maggio con danza, musica dal vivo e spettacoli per famiglie

Anche venerdì 1 maggio la festa inizierà di buon’ora, con un cartellone che punta a mantenere alta la partecipazione lungo tutto l’arco della giornata. Alle 9:45 Viale Stazione ospiterà il concerto dei FatCats, primo appuntamento musicale di una giornata che alternerà generi e atmosfere diverse. Alle 11, in Piazza Walther, si esibirà la Volkstanzgruppe Gries, proposta che richiama il patrimonio popolare e il legame con la tradizione del territorio.

Alle 11:45 torneranno le esibizioni acrobatiche di Alexandra Goldoni in Viale Stazione, mentre alle 13 Piazza Walther farà da scenario al concerto dei DNA. Poco dopo, alle 14:30, Viale Stazione accoglierà lo spettacolo musicale della Banda Storta Circus, uno dei momenti più adatti a intercettare famiglie, curiosi e passanti. Alle 15:30 partirà un’altra visita botanica guidata, questa volta accompagnata dall’ex Guardia Forestale Paolo Giacomoni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il percorso riprenderà i luoghi più significativi del giorno precedente: Parco Berloffa, Palais Campofranco, parco dell’Hotel Laurin e finale sulla Terrazza del Mercato Centrale presso il Waltherpark. Alle 16:30 Klaus Walter tornerà a esibirsi in Piazza Walther, mentre alle 17 il sipario calerà in Viale Stazione con un nuovo spettacolo di burattini firmato Die Pampelmuse. Piazza Walther-Waltherplatz, Courtesy Thomas Rötting

Piazza Walther e Viale Stazione, le aree da seguire e gli appuntamenti da segnare

La Festa dei Fiori 2026 ha due assi molto chiari. Piazza Walther rappresenta il fulcro più istituzionale e musicale, con concerti, inaugurazione e momenti legati alla tradizione. Viale Stazione, invece, appare come lo spazio più dinamico per spettacoli, numeri acrobatici e appuntamenti pensati anche per il pubblico più giovane.

C’è poi il valore aggiunto delle visite botaniche guidate, che spostano l’attenzione dai soli allestimenti verso un racconto più ampio del verde cittadino. Non si guarda soltanto ai fiori esposti, ma anche al rapporto che Bolzano costruisce con i suoi parchi, i suoi palazzi storici e gli spazi urbani che in primavera cambiano volto. È questo uno degli elementi che rende la Festa dei Fiori qualcosa di più di un semplice evento stagionale.

Pexels, Courtesy Szafran

Perché la manifestazione floreale di Bolzano resta uno degli eventi più attesi

Una festa arrivata alla 136esima edizione non vive solo di abitudine. Continua a richiamare attenzione perché riesce a mettere insieme più livelli: la bellezza visiva delle composizioni floreali, la dimensione popolare della passeggiata in centro, il calendario di spettacoli e il richiamo turistico di Bolzano nel pieno della primavera. Intanto l’edizione 2026 sembra puntare con decisione sulla varietà, offrendo occasioni diverse nell’arco delle due giornate e mantenendo sempre al centro il tema dei fiori come segno di rinascita urbana.

Per chi conosce già la manifestazione, sarà l’occasione per ritrovare un appuntamento storico con qualche novità in più. Per chi arriva da fuori, potrà essere il momento giusto per vedere Bolzano in una delle sue stagioni più luminose, con il centro trasformato in un percorso da attraversare lentamente. Ed è proprio questa la forza della Festa dei Fiori: non impone un solo modo di viverla, ma accompagna il pubblico con leggerezza, lasciando spazio alla sorpresa, alla musica, al gioco e al piacere semplice di una città che si mostra nel suo volto più accogliente.

Bolzano-Bozen, Courtesy Thomas Rötting