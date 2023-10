Bomba d’acqua su Ostia, “mai vista tanta acqua” – Video

(Adnkronos) – "Una cosa mai vista". La bomba d'acqua che ha colpito oggi Ostia ha messo in ginocchio il quartiere, negozi e locali compresi. Nel cuore di Ostia è in ginocchio anche lo storico bar Sisto. "L'acqua ha riempito tutto il bar, non è mai successa una cosa del genere", dice il proprietario Edoardo Ciotoli. (di Silvia Mancinelli) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

