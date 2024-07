Bomba Mediaset, storico conduttore scaricato senza preavviso: “Non me l’aspettavo” | Dopo tanti anni l’addio è UFFICIALE

Terremoto in Mediaset: quello che è successo è stato a dir poco inaspettato e il pubblico è rimasto senza parole.

L’annuncio del volto tv è stata un’autentica doccia fredda per i fan: ecco perché non farà più parte della trasmissione.

Non vedremo più nel team del programma di Mediaset lo storico conduttore: è stato del tutto escluso. Così ha deciso di alzare il sipario sulla scelta che gli ha fatto male, arrivata dopo una collaborazione professionale di successo, durata ben 17 anni.

È arrivato l’addio all’improvviso. Vediamo che cosa ha annunciato l’amato presentatore e quali sono state le motivazioni che hanno portato alla drastica decisione, che non avrebbe mai e poi mai potuto immaginare.

Mediaset, addio improvviso all’amato presentatore

Il volto di Mediaset di cui parliamo è approdato al piccolo schermo italiano dopo una lunga esperienza in radio ed è stato per tanto tempo una presenza fissa nei programmi tv dell’emittente privata. Il personaggio televisivo in questione ha partecipato all’organizzazione di tanti contenuti della programmazione di canale 5, come Amici e il Capodanno di Canale 5.

Nei giorni scorsi un noto conduttore delle reti Mediaset ha fatto sapere che non sarà più nel team dei programma di punta delle emittenti di Pier Silvio Berlusconi. Nel corso di un’intervista inedita ha deciso di vuotare il sacco, così ha raccontato di che cosa è successo e della profonda delusione provata. La notizia per i suoi fan è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e le sue parole hanno lasciato tutti increduli. Scopriamo di chi si tratta.

La rivelazione del conduttore Alan Palmieri

Si tratta di Alan Palmieri che fino allo scorso anno è stato al fianco di Elisabetta Gregoraci nella conduzione di Battiti Live. Quest’anno l’evento canoro di Radio Norba ha altri due protagonisti: Alvin, e Ilary Blasi, che era stata sostituita all‘Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria. Alan Palmieri ha confessato di essere rimasto sorpreso e amareggiato dalla scelta di escluderlo dalla conduzione di Battiti Live, soprattutto perché ha presenziato all’appuntamento estivo con la musica italiana sin dal lontano 2007.

“Quando l’ho saputo me lo aspettavo Certo, per me è stata una sberla” ha dichiarato alla redazione di Mow Mag. Effettivamente per un personaggio formatosi in radio, che ha fatto parte del cast dalla primissima edizione non deve essere stata una bella notizia. Nella chiacchierata inedita, Alan Palmieri, in modo professionale e molto sportivo, ha anche commentato l’operato di Ilary Blasi, che lo ha sostituito. Ha dichiarato di averne apprezzato la freschezza, e l’umiltà data dalla consapevolezza di non appartenere al mondo musicale ma a quello dei reality show.