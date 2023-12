Bonucci alla Roma si può fare: primo colpo di calciomercato?

(Adnkronos) – Leonardo Bonucci alla Roma? Le voci si rincorrono, in attesa di news legate al calciomercato invernale. Il 36enne difensore dell'Union Berlino pare destinato a tornare in Italia per indossare la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione. All'orizzonte, un contratto di 6 mesi che accompagnerebbe Bonucci fino a giugno: poi, con Euro 2024 nel mirino, arriverà il momento dei bilanci. Bonucci a giugno ha lasciato la Juventus dopo una lunga militanza bianconera. Nel progetto di Massimiliano Allegri, il difensore di Viterbo è finito ai margini. Dopo il divorzio, il trasferimento in Germania. In Bundesliga, Bonucci si è tolto poche soddisfazioni. In campo quando l'Union ha collezionato una raffica di sconfitte per iniziare la stagione, fuori dall'Europa dopo il girone di Champions League, l''onta' della panchina anche in Germania. Ora, si profila una nuova chance italiana. Alla Roma di José Mourinho, che in passato non ha mai nascosto la sua ammirazione per il difensore: "Bonucci e Chiellini potrebbero insegnare all'università", diceva lo Special One dopo una sfida di Champions League tra il suo Manchester United e la Juventus. In maglia bianconera Bonucci ha offerto il meglio del suo repertorio. Antonio Conte, nel 2011, lo ha piazzato al centro della difesa a 3 con Barzagli e Chiellini ai lati: è nata la leggenda della BBC, con il decollo per la carriera del centrale. Il viterbese è rimasto fondamentale anche nel primo ciclo juventino di Allegri ma non ha colto fino in fondo l'importanza del contesto juventino per la sua crescita: quando ha deciso di andare al Milan per "spostare gli equilibri" ha mostrato lacune e limiti, finendo per annaspare nella mediocrità rossonera dell'epoca. La sua seconda avventura alla Juve si è avviata progressivamente verso il tramonto. Età e infortuni da una parte, scelte tecniche dall'altra. A Euro 2020, come tutta la Nazionale, Bonucci ha vissuto un mese d'oro conquistando la vetta d'Europa con una squadra che ha poi fallito la qualificazione ai Mondiali 2022. Ora per il difensore, dopo 6 mesi tedeschi avari di soddisfazioni, ecco una nuova (ultima?) chance. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

