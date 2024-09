Bonus 1390€, se ne hai diritto puoi verificarlo subito | Serve soltanto un requisito

Lo sai che puoi ottenere fino a 1390 € di bonus? L’unica cosa che dovrai fare è verificare se possiedi questo requisito

L’argomento pensioni è da sempre al centro dell’attenzione del Governo, questo perché il numero di pensionati italiani che faticano ad arrivare a fine mese è in netto aumento.

Purtroppo infatti, gli importi percepiti nella maggior parte dei casi sono ancora troppo bassi e non consentono di svolgere una vita dignitosa. Ad essere i più colpiti tra l’altro, sono proprio gli anziani e gli invalidi.

Pertanto, al fine di risollevare tale situazione sono stati pensati ed erogati diverse misure e strumenti per supportare tutti i cittadini bisognosi e permettere loro di affrontare le varie spese.

Fortunatamente, due buone notizie sono arrivo e sono previste per il 2025. In particolare, una riguarda una nuova indennità e l’altra l’aumento di un’indennità già attualmente attiva, arrivando alla cifra complessiva di 1390 €. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Assegno di accompagnamento, cos’è e per chi è previsto

Per i soggetti con handicap grave e una grave condizione di salute dovuta alla disabilità, è previsto l’assegno di accompagnamento o indennità di accompagnamento. Questo strumento consente al diretto interessato di svolgere le normali mansioni della vita di tutti i giorni. E’ la commissione medica invalidi civili delle ASL a stabilire se il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente i gesti quotidiani quali ad esempio andare in bagno, lavarsi mangiare ecc. L’indennità mensile è, esentasse, non pignorabile e deve essere indicata nelle dichiarazioni dei redditi o nelle DSU per l’ISEE. Occorre il 100% di invalidità.

Ad oggi, l’indennità di accompagnamento vale 531,76 euro al mese. Non è sicuro, ma l’assegno di accompagnamento nel 2025 potrebbe essere adeguato al tasso di inflazione, arrivando a circa 540 euro al mese. E questa è la prima novità che riguarda i beneficiari della prestazione.

Indennità da 540 euro e assegno di assistenza da 850 euro

Per quanto riguarda gli anziani, il loro bonus consta di 850 euro al mese in aggiunta a quanto già percepito con l’indennità di accompagnamento. Ai già riconosciuti gravemente invalidi titolari di indennità di accompagnamento, se di età pari ad almeno 80 anni, ecco il nuovo bonus di assistenza da 850 euro al mese fino al 31 dicembre 2026.

Occorrerà rispettare il requisito ISEE che non deve essere superiore a 6.000 euro. E come detto nell’ISEE non incide l’assegno di accompagnamento.

E’ possibile spendere il bonus per l’acquisto di servizi di assistenza quali quelli di imprese che erogano per professione questi servizi o per munirsi di una badante. Il bonus non è spendibile diversamente ed è revocato se non si spende tutto.