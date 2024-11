Bonus acquisti online, ecco l’occasione che aspetti da una vita | Invia la fattura e ti rimborsano tutto

Un’occasione da non perdere per fare acquisti online e ricevere dei rimborsi. Arriva un bonus acquisti, basta inviare la fattura…

Sempre più di frequente l’acquisto di cose online è diventata un’abitudine a cui non rinunciare sia per la comodità che per la maggiore possibilità di scovare offerte e prezzi più vantaggiosi in confronto ai negozi fisici.

Eppure, all’aumentare dei costi di produzione e di trasporto sono aumentati anche i prezzi negli store online. Tutto è infatti condizionato dalla crisi economica globale. Non importa di quale tipo di prodotto o bene si tratti, ogni acquisto ha un rincaro di cui va tenuto conto.

La spesa a fine mese si fa sempre più alta, a fronte di stipendi che non sono cambiati molto. Per questo motivo, i consumatori stanno cercando sempre più di frequente promozioni e codici sconto. Sempre più persone partecipano ai saldi stagionali e cercano di agguantare prodotti a eventi come il Black Friday.

In questo modo riescono a risparmiare in modo significativo. Tuttavia, non sempre questi sconti riescono a compensare il continuo aumento dei prezzi. Per questo motivo, c’è un bonus da non perdere assolutamente e che può far respirare le persone. Basta presentare la fattura di acquisto.

Bonus per gli acquisti: basta presentare la fattura

Sebbene molte delle piattaforme di e-commerce provano costantemente a proporre sconti e offerte, spesso questo risparmio non è sufficiente per affrontare tutte le spese importanti. In particolare per gli acquisti più impegnativi, come l’arredamento di casa o i grandi elettrodomestici.

Soprattutto se si parla di persone che hanno già dovuto accollarsi un mutuo. Ed è proprio in questo caso che entra in gioco un importante bonus da non farsi scappare, il bonus mobili. Andiamo a vedere le condizioni.

Bonus mobili per mobili ed elettrodomestici

Bonus Mobili permette di ottenere un rimborso pari al 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi. Tuttavia c’è un massimale, introdotto dal 2024, di 8.000 euro. Questo bonus è per tutti quelli che desiderano rinnovare l’arredamento di casa in seguito a una ristrutturazione.

È necessario semplicemente conservare la fattura di acquisto e pagare tramite bonifico o carte. Infine, la detrazione verrà inserita direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi. Con questo bonus possono essere acquistati rientrano divani, armadi, letti, elettrodomestici che rendono più efficiente il consumo energetico all’interno delle abitazioni. Questa misura è molto importante, visto il costo raggiunto da questi elementi.