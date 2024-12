Bonus Capodanno, di questo non se ne parla ma è una miniera d’oro | Possono richiederlo ‘quasi’ tutti, sbrigati e controlla

Concludi l’anno in bellezza, grazie al Bonus Capodanno. Controlla se anche tu puoi essere tra i beneficiari.

Affrettati, ci sono ancora pochi giorni di tempo per poter inoltrare la richiesta e ricevere l’indennità.

Lo Stato italiano ha messo a disposizione di alcune categorie di cittadini un nuovo bonus, che scadrà il 31 dicembre 2024.

Non perdere la possibilità di ottenere il contributo dello Stato italiano: ecco che cosa ti serve per farti accreditare subito i soldi.

Fai crescere il conto corrente bancario attraverso il Bonus capodanno: ecco in cosa consiste e a quali categorie di contribuenti è riservato.

Bonus Capodanno, la bella notizia che farà felici molti cittadini italiani

Il Governo italiano negli anni scorsi ha introdotto tutta una serie di misure di natura economica e fiscale, atte a tendere una mano alle famiglie in difficoltà. I cittadini meno agiati, con determinate caratteristiche anagrafiche e reddituali hanno potuto avere accesso a una serie di vantaggi contributivi e di sgravi fiscali, indennità e bonus.

Proprio in questi giorni si sta lavorando alla finalizzazione della nuova Legge di Bilancio, che sarà approvata entro il 31 dicembre del 2024 e che lettera eravate le linee guida per il 2025. Per questo motivo molti bonus potrebbero essere cancellati e altri invece saranno riconfermati. Ora un bonus in particolare, che sta per scadere. L’ultima data utile per fare richiesta è il 31 dicembre, proprio per questo si chiama bonus Capodanno. Scopri di che cosa si tratta e come fare ad ottenerlo.

A chi è riservata l’indennità e come fare ad ottenerla

Il bonus Capodanno è un’iniziativa dello Stato italiano, pensata per alleggerire i cittadini italiani dal costo di una spesa fissa, sostenuta da tutti coloro che usano un veicolo a due o a quattro ruote. Nello specifico si tratta di un bonus pari a 9,95 euro destinato a chi ha revisionato la propria auto o la propria moto durante l’anno 2024, ovvero dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il contributo è noto come bonus veicoli e per ottenerlo occorre registrarsi sulla piattaforma Bonusveicolisicuri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per inoltrare la richiesta è necessario accedere con le proprie credenziali digitali. Dunque attraverso Spid o attraverso la propria Carta Nazionale dei Servizi o la propria Carta d’Identità Elettronica. Una volta compilato il form, occorre poi allegare la ricevuta di pagamento della revisione e inserire il proprio IBAN per ottenere il rimborso. Il bonus trasporti può essere richiesto da tutti e, come si legge su www.governarelascuola.it, sarà erogato solo per un veicolo. Nel caso venisse richiesto per più veicoli dello stesso richiedente le richieste successive alla prima saranno respinte.